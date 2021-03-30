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Дівчатка-запальнички! Лілія Ребрик викликала захоплення в мережі харизматичним танцем донечки

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 12:52
Дівчатка-запальнички! Лілія Ребрик викликала захоплення в мережі харизматичним танцем донечки Лілія Ребрик з доньками Діаною і Поліною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Старша дочка Лілії Ребрик, Діана, росте не тільки серйозною, допитливою і відповідальною, але і дуже артистичною! Дівчинка вже знімається в серіалах і бере участь у танцювальних конкурсах, адже займається в хореографічній студії батька Андрія Дикого. Разом з веселою і енергійною мамою Діана влаштувала синхронні танці прямо на вулиці, зірвавши овації шанувальників ведучої.

Відповідне відео Лілія опублікувала в Instagram.

У ролику мама і донька в зручному одязі і пуховиках рухаються під запальний трек і повторюють однакові жести. При цьому варто звернути увагу на живу міміку Діани і те, з яким завзяттям дівчинка робить кожен рух. Ролик знятий для Tik Tok в характерному для цієї соцмережі форматі.

Шанувальники Лілії звернули увагу на схожість мами і доньки і помітили харизму Діани і її артистичність.

  • Нічого собі, у вас дочка така харизматична. Круто!
  • Мамина копія
  • Дівчата, ви такі молодці
  • Донечка неймовірна
  • Красуні
  • Дівчатка-запальнички
  • Класний драйвовий танок вийшов!
  • Клас! Які ви позитивні
  • Як добре рухається Діана

До речі, саме завдяки наполегливості Діани "дика сімейка" обзавелася ще одним членом – улюбленицею Діксі. Песика породи мальтіпу дівчинці презентувала Настя Каменських, адже її собачка Мімі привела цуценят, яких артистка передала в хороші руки. Діана довго і наполегливо вмовляла маму завести собаку, але та до останнього сумнівалася.

Тепер же Лілія зізнається, що не уявляє свого життя без пухнастої улюблениці, з якою сама не проти пограти.

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