"Дівчина на мільйон": Нікітюк в міні і "зміїних" ботфортах приголомшила стрункими формами
Леся Нікітюк відзначила День знань по-особливому. Поки зірки святкували початок навчального року, - а багато з них відвели своїх дітей в школу вперше і посадили за парти, хвилюючись не менше, ніж самі першокласники, - Леді Ле оголосила старт нового знімального року.
Відповідний пост з вельми ефектним фотосупроводом з'явився на сторінці Лесі в Instagram.
Леді Ле вирішила приголомшити шанувальників своїм ефектним спокусливим луком. Вона одягла чорну спідницю-міні, топ в тон, накинула на верх довгу світлу сорочку і трендовий укорочений темний жакет. Образ Леді Ле доповнила "зміїними" ботфортами. Вона гладко уклала волосся і похвалилася яскравим помітним макіяжем з ацентом на очі. В руках Леся тримає келих з шампанським і розгулює по просторому і світлому залу.
Леся Нікітюк показла спокусливий багатошаровий образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Всіх з початком нового знімального року. P. s. Дітки, вчіться гарно. Люблю", - залишила коротке послання телезірка.
Шанувальники несподівано виявили зовнішню схожість Лесі з Таїсією Повалій, а також захопилися її відвертим і ефектним аутфітом.
- Вау, на стилі
- Яка ви все-таки красуня
- На цих фото на Повалій схожа
- Класна вчителька
- Лесюня, щось ти одяглася в школу не по дрес-коду
- Неперевершено
- Фігурка супер
- Вау! Яка я ж ти шикарна
- Леся, ви як завжди... вогонь
- Як круто виглядаєте!
- Дівчина на мільйон
До слова, Леся повідомила, що прокинулася о 3 годині ночі, а о 3.45 вже поспішала на знімальний майданчик нового проекту. Також ведуча зізналася, що провела на зйомках 13,5 годин.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свої найбільш пам'ятні літні образи.