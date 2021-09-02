"Дівчина на мільйон": Нікітюк в міні і "зміїних" ботфортах приголомшила стрункими формами

Леся Нікітюк відзначила День знань по-особливому. Поки зірки святкували початок навчального року, - а багато з них відвели своїх дітей в школу вперше і посадили за парти, хвилюючись не менше, ніж самі першокласники, - Леді Ле оголосила старт нового знімального року.

Відповідний пост з вельми ефектним фотосупроводом з'явився на сторінці Лесі в Instagram .

Леді Ле вирішила приголомшити шанувальників своїм ефектним спокусливим луком. Вона одягла чорну спідницю-міні, топ в тон, накинула на верх довгу світлу сорочку і трендовий укорочений темний жакет. Образ Леді Ле доповнила "зміїними" ботфортами. Вона гладко уклала волосся і похвалилася яскравим помітним макіяжем з ацентом на очі. В руках Леся тримає келих з шампанським і розгулює по просторому і світлому залу.

Леся Нікітюк показла спокусливий багатошаровий образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Всіх з початком нового знімального року. P. s. Дітки, вчіться гарно. Люблю", - залишила коротке послання телезірка.

Шанувальники несподівано виявили зовнішню схожість Лесі з Таїсією Повалій, а також захопилися її відвертим і ефектним аутфітом.

Вау, на стилі

Яка ви все-таки красуня

На цих фото на Повалій схожа

Класна вчителька

Лесюня, щось ти одяглася в школу не по дрес-коду

Неперевершено

Фігурка супер

Вау! Яка я ж ти шикарна

Леся, ви як завжди... вогонь

Як круто виглядаєте!

Дівчина на мільйон

До слова, Леся повідомила, що прокинулася о 3 годині ночі, а о 3.45 вже поспішала на знімальний майданчик нового проекту. Також ведуча зізналася, що провела на зйомках 13,5 годин.