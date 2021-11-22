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"Дівчина-вогонь": Каменських в шкіряному тренчі заговорила про спалюючу дощенту пристрасть

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Понеділок 22 листопада 2021 10:39
"Дівчина-вогонь": Каменських в шкіряному тренчі заговорила про спалюючу дощенту пристрасть Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських радує шанувальників новинами. Нещодавно співачка випустила нову пісню в дуеті з молодим співаком Васею Демчуком - Sorry 2, а також розбурхує уяву фанів появою в несподіваних образах у шоу "Маска" на каналі "Україна". Так, співачка взяла участь у записі масштабного концерту "Вечір прем'єр з Катею Осадчою".

Фото свого гарячого сценічного образу зірка поділилася в Instagram.

Настя позувала в чорному шкіряному тренчі з оригінальними написами в стилі графіті. Вона підкреслила талію ремнем і доповнила спокусливий лук ботфортами на стійкому каблуці. Хвилясте волосся Насті було укладене з ефектом мокрих локонів. Макіяж - в природніх тонах.

&quot;Дівчина-вогонь&quot;: Каменських в шкіряному тренчі заговорила про спалюючу дощенту пристрасть

&quot;Дівчина-вогонь&quot;: Каменських в шкіряному тренчі заговорила про спалюючу дощенту пристрасть

Настя Каменських в шкіряному тренчі захопила спокусливим образом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Як же насичено пройшли зйомки "Вечора прем'єр з Катею Осадчою". А це означає, що незабаром ви побачите відразу дві live прем'єри! В одній з них я запрошу вас на віртуальний сеанс у фантастичний світ жіночої підсвідомості. Номер вийшов дуже барвистим і яскравим. А другий - дуже ліричний, камерний і чуттєвий. Про любов і пристрасть, яка може спалити дощенту", - заінтригувала Настя.

На сцені вона з'явилася в компанії молодого співака Васі Демчука. Разом з ним зірка заспівала дуетом авторську пісню хлопця - Sorry 2.

Шанувальники оцінили спокусливий образ фатальної красуні і засипали її компліментами.

  • Скільки сексуальності і харизми в цій розкішній жінці
  • Крута красуня
  • Настя, ти красуня, ти богиня, ти пані, Ти королева
  • Шикарна
  • Красуня, дівчина-вогонь
  • Бомба
  • Дивовижна
  • Ви приголомшлива і фігура у Вас шикарна
  • Яка красива
  • Гарний макіяж

У свою чергу, Вася Демчук опублікував атмосферне закулісне mood video із запису концерту.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в незвичайному вбранні з пір'ям спантеличила шанувальників.

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Настя Каменських
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