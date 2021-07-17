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Дівчина з веслом: Настя Каменських підкорила мережу яскравим фото в бікіні

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Субота 17 липня 2021 17:36
Дівчина з веслом: Настя Каменських підкорила мережу яскравим фото в бікіні Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: RBC.UA

Українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників жарким кадром з Туреччини, на якому вона позувала в бікіні.

Свої морські пригоди артистка показала в Instagram.

На знімку Настя відображена в яскраво-рожевому бікіні і кепці. Волосся зірки розпущене і майорить на вітрі, а на обличчі немає макіяжу.

Співачка стоїть на колінах на SUP дошці, тримаючи в руках весло. Каменських демонструє апетитні форми і непідробне щастя на обличчі.

"Морські пригоди", - підписала фото виконавиця.

Дівчина з веслом: Настя Каменських підкорила мережу яскравим фото в бікіні

Настя Каменських в рожевому бікіні поплавала на SUP-борді (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники оцінили яскравий купальник співачки і її спокусливу фігуру.

  • Фотка прикольна
  • У вас така фігура, дивлюсь і очей не відірвати!!!
  • Красива, купальник супер
  • "П'ятниця" пливе до свого Робінзона...
  • Неймовірна краса, дуже гарне море
  • Вогонь
  • Дівчина з веслом
  • Шикарна
  • Настя, красуня
  • Гарний купальник
  • Бомба
  • Сексі фігурка
  • Яскрава дівчинка

Нагадаємо, раніше Настя Каменських нарвалася на критику через провокаційні фото в купальнику на яхті.

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