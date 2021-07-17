Дівчина з веслом: Настя Каменських підкорила мережу яскравим фото в бікіні
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників жарким кадром з Туреччини, на якому вона позувала в бікіні.
Свої морські пригоди артистка показала в Instagram.
На знімку Настя відображена в яскраво-рожевому бікіні і кепці. Волосся зірки розпущене і майорить на вітрі, а на обличчі немає макіяжу.
Співачка стоїть на колінах на SUP дошці, тримаючи в руках весло. Каменських демонструє апетитні форми і непідробне щастя на обличчі.
"Морські пригоди", - підписала фото виконавиця.
Настя Каменських в рожевому бікіні поплавала на SUP-борді (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники оцінили яскравий купальник співачки і її спокусливу фігуру.
- Фотка прикольна
- У вас така фігура, дивлюсь і очей не відірвати!!!
- Красива, купальник супер
- "П'ятниця" пливе до свого Робінзона...
- Неймовірна краса, дуже гарне море
- Вогонь
- Дівчина з веслом
- Шикарна
- Настя, красуня
- Гарний купальник
- Бомба
- Сексі фігурка
- Яскрава дівчинка
Нагадаємо, раніше Настя Каменських нарвалася на критику через провокаційні фото в купальнику на яхті.