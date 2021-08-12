Без дієт і обмежень: Ольга Цибульська розповіла, як їсти і не товстіти

Українська співачка Ольга Цибульська зізналася, які хитрощі допомагають їй завжди бути у відмінній формі - і чому вона не вдається до жорстких дієт і обмежень.

Суддя проекту "Співають всі!" на каналі "Україна" розповіла, що під час карантину на особливих дієтах вона не сиділа, врівноважувати психологічний стан і не впадати в паніку їй допомагав спорт.

У цей час я займалась спортом для того, щоб не поїхав дах. Прокидалась, вмикала відеотренінги від дієтолога і протягом 45 хвилин могла не думати про те, що світ зупинився.

Їсти і не товстіти (фото: instagram.com/cybulskaya)

Крім того, зірка впевнена: за бажанням, можна дотримуватись правильного харчування і коли людина приймає для себе цей спосіб життя, знаходиться і час, і можливість. До того ж, за словами співачки, зірватись може будь-хто, головне - не здаватись.

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Насамперед слід перестати обманювати себе, що зможеш це робити стабільно. Зізнаюсь, я час від часу зриваюся, наприклад, нещодавно на ніч їла торт, бо в мами був день народження. Але сьогодні я працюю на камеру і якщо хочу виглядати круто - маю тримати себе в руках. Слід пам’ятати одну просту істину - в телевізорі в тебе буде +7 кг. Тож якщо в житті ти маєш чудовий вигляд, то в кадрі буде все інакше.

Головне: не їсти ночами (фото: instagram.com/cybulskaya)

А щодо страв і продуктів - у Ольги жодних обмежень! Єдине правило - час, коли їх можна вживати.