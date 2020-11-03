Дика дружна сімейка: Лілія Ребрик поділилася зворушливим особистим відео з доньками й чоловіком

Ведуча поділилася корисним рецептом

Лілія Ребрик - з тих людей, які встигають все: кар'єра, сім'я, підтримання краси... Нещодавно ведуча розповіла фанатам, як приготувати смачний салат з дуже незвичайного для такої страви інгредієнта. Для Лілії ділитися своїми фірмовими рецептами - не в новинку, адже зірка звикла годувати на таку велику родину!

На цей раз у своєму мікроблозі ведуча не просто поділилася рецептом, а ще й показала, як вони разом з доньками готують. Дівчинки активно допомагають мамі місити тісто: Діана і Поліна не стоять на місці ні секунди, як і їх вічно зайнята мама. Підсумок - рум'яне печиво та щасливі обличчя дикої сімейки. До речі, на останньому кадрі, коли печиво готове, вже з'явився й батько сімейства Андрій Дикий.

Лілія Ребрик показала, як розважається вдома (відео: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Інколи мені здається, що це реальний ритм мого життя #колимамавдома

Мій директ просто вибухнув і це так приємно! Дякую вам! Тому неділя завершується ще одним рецептом добре знайомого пісочного печива. Бо ж смачного багато не буває! Як робимо ми його:

неповна пачка масла або маргарину (я люблю на маслі), я беру масло кімнатної температури,

2 стакани борошна, масло нарізаємо прямо шматками і розтираємо долонями, поки за відчуттям тісто не вийде, як пісок.

Власне, оце найголовніше в приготуванні: дітям це страшенно подобається! Ніякий дорогий кінетичний пісок і в порівнянні не йде! Мої дівчата від цього просто кайфують!

Далі - розтираємо два жовтка з неповним склянкою цукру і все поєднуємо. Додаємо соду, гашену оцетом, і досипаємо борошно. Так, щоб тісто не прилипало до рук.

Розкатуємо нетонким пластом і робимо формочками фігури, які душі заманеться! В мене дівчата обожнюють сердечка, квіточки, пташок, хлопцям можна і машинки, і ніндзя, коротше, як там вже фантазія розгуляється!

Відправляємо на пергаменті у духовку 170 градусів на 20 хвилин. І вуаля - смакота до чаю готова і годину #покимамавдома витрачений недаремно!" - написала Лілія під своїм постом.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик продемонструвала ідеальну фігуру в спортивному костюмі.