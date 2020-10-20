Дика кішечка: Кайлі Дженнер в леопардових колготках похвалилася пишними формами
Зірка презентує нову колекцію
Кайлі Дженнер не може жити без провокацій. Цього разу дівчина, яка сама рекламує власні колекції косметики, підготувала для фанатів справжню бомбу. Вона постала в образі спекотної блондинки, одягненої в леопардові колготки, а також бюстгальтер. Доповнюють образ босоніжки на шпильках, пишна укладка, а також яскравий макіяж. У підписі зірка пояснила, що ця колекція для неї особлива, і вона дуже схвильована. А фанати просто засипали зірку коментарями.
Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)
"Королева", "Богиня", "Ти найкраща", "Не можу дочекатися", "Королева", "Як можна бути такою красивою", "Гаряче", – пишуть вони. До речі, Кайлі знову приміряла нову зачіску – останнім часом вона була шатенкою з золотавими пасмами.
Стормі часто позує для мамы (фото: instagram.com/kyliejenner)
Раніше дівчина показала нове фото своєї 2-річної доньки Стормі. Мама зняла свою улюблену дочку зі спини. Одягнена дівчинка в штани з великими нашивками у вигляді хрестів і сірий світшот. Дівчинка завжди викликає у фанатів прилив теплих почуттів, і цього разу все повторилося. Фоловери Кайлі поставили фото більше 5 мільйонів лайків. І написали більше 15 тисяч коментарів.
До речі, раніше ми писали, що Кайлі возз'єдналася з батьком Стормі – репером Тревісом Скоттом. Принаймні про це можна судити за загальним жарким фото, які Дженнер показала нещодавно.