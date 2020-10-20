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Дика кішечка: Кайлі Дженнер в леопардових колготках похвалилася пишними формами

Новость на русском → Вівторок 20 жовтня 2020 12:28
Дика кішечка: Кайлі Дженнер в леопардових колготках похвалилася пишними формами Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Зірка презентує нову колекцію

Кайлі Дженнер не може жити без провокацій. Цього разу дівчина, яка сама рекламує власні колекції косметики, підготувала для фанатів справжню бомбу. Вона постала в образі спекотної блондинки, одягненої в леопардові колготки, а також бюстгальтер. Доповнюють образ босоніжки на шпильках, пишна укладка, а також яскравий макіяж. У підписі зірка пояснила, що ця колекція для неї особлива, і вона дуже схвильована. А фанати просто засипали зірку коментарями.

Дика кішечка: Кайлі Дженнер в леопардових колготках похвалилася пишними формамиДика кішечка: Кайлі Дженнер в леопардових колготках похвалилася пишними формамиКайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Королева", "Богиня", "Ти найкраща", "Не можу дочекатися", "Королева", "Як можна бути такою красивою", "Гаряче", – пишуть вони. До речі, Кайлі знову приміряла нову зачіску – останнім часом вона була шатенкою з золотавими пасмами.Дика кішечка: Кайлі Дженнер в леопардових колготках похвалилася пишними формами

Стормі часто позує для мамы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше дівчина показала нове фото своєї 2-річної доньки Стормі. Мама зняла свою улюблену дочку зі спини. Одягнена дівчинка в штани з великими нашивками у вигляді хрестів і сірий світшот. Дівчинка завжди викликає у фанатів прилив теплих почуттів, і цього разу все повторилося. Фоловери Кайлі поставили фото більше 5 мільйонів лайків. І написали більше 15 тисяч коментарів.

До речі, раніше ми писали, що Кайлі возз'єдналася з батьком Стормі – репером Тревісом Скоттом. Принаймні про це можна судити за загальним жарким фото, які Дженнер показала нещодавно.

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