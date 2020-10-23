Дико не сподобалося: Влад Яма висловився про конфлікт на Танцях з зірками через Могилевську

Хореограф посварився з продюсером найтанцювальнішого шоу країни

Влад Яма – суворий, але справедливий суддя "Танців з зірками", який за словом у кишеню не лізе, а щоб заслужити його похвалу і прихильність, учасникам проекту доводиться тренуватися в поті чола. Так, колись він і сам був на їх місці і танцював з самою Наталею Могилевською, після чого хореографу і співачці довго приписували бурхливий роман. Саме через артистку у Влада і стався конфлікт з продюсером "Танців з зірками" Володимиром Завадюком.

У коментарі для програми Слава+ суддя шоу розповіла, що був страшно незадоволений через монтажу сюжету про свої стосунки з Могилевською, про що негайно повідомив Завадюку.

"У нас була одна досить гнівна СМС-перепалка. Мені не сподобалося, як склеїли сюжет щодо мого вислову про роман із Могилевською в минулому сезоні. Але потім ми потисли один одному руки, посміхнулися. Він робить свою роботу, а я – свою. Я його зрозумів. Але в той момент мені це страшенно не сподобалося", - зізнався хореограф.

Влад Яма посварився з проюсером шоу з-за Могилевської

У той же час Влад вважає, що "Танці з зірками" дали новий старт його кар'єрі. "Мене дізналися мільйони людей", - посміхається він і сподівається, що ще не один сезон проведе в суддівському кріслі найтанцювальнішого шоу країни.

Влад переконаний, що для представників шоу-бізнесу участь у проекті – це відмінний шанс показати себе. "Це суперейтинговое шоу, на якому можна або нагадати, або заявити про себе свіжим, молодим зіркам", - вважає він.

Яма вирішив не озвучувати публічно імена своїх фаворитів, але зазначив, що кілька пар для себе вже виділив. Правда, Влад не виключає, що улюбленці ще можуть змінитися.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма підкорив жарким фото з красунею-дружиною Ліліаною.

До речі, Влад Яма вперше публічно показав обличчя сина Леона.