Діма Коляденко зробив відверте особисте зізнання: це було жахливо

Діма Коляденко став жертвою шахраїв. Злочинці вкрали його особисту сторінку в Instagram, де протягом трьох років шоумен публікував свої особисті фото і відео.

Про те, як співак і ведучий програми "Зіркоманія", де він буде розповідати культурні та гламурні сенсації з реального та онлайн життя відомих людей, пережив крадіжку, сам же артист розповів у коментарі РБК-Україна.

"Я, мабуть, останнім зареєструвався в Instagram і те, на прохання свого сина Філіпа Коляденка. Це було рівно три роки тому. "Тату, ти є в Instagram? Як це немає, тобі обов'язково потрібно мати офіційну сторінку!" І тоді я відкрив свою сторінку. За цей час я назбирав більше тридцяти тисяч підписників. Пару тижнів тому мені почали надходити дивні смс, я думав, це спам. Мовляв, я, Діма Коляденко, вітаю людей, які виграли iPhone 12, і моя фотографія на цих вітальних смс. Я так зрозумів, що смс були з іншої країни", - розповів Діма.

Цікаво, що повідомлення відразу почали потрапляти в його основну пошту, без можливості "прийняти".

"Як взагалі так можна було – я не розумію. В результаті на наступний день я зайшов в Instagram, а цих листів було дуже багато – буквально тисячі. Вони все з'являлися і з'являлися. Далі я не міг зайти навіть на сторінку, відкрити свій аккаунт. Як я зрозумів – хтось зламав мої паролі і просто видалив мою сторінку. Це було жахливо, таке відчуття, що мене обікрали. Це був мій архів, частина мого життя, майже сімейний альбом. Все-таки три роки я викладав фотографії, відео, дуже щиро, я ділився своїми емоціями, добром. Багато листувань і листів від прихильниць, до яких я втратив доступ. Але я вже завів нову сторінку (kolyadenkodima_official), підписуйтесь", – звернувся Коляденко до українців.

Після цього харизматичний шоумен звертався до друзів – комп'ютерних гуру і вони йому відповіли, що останнім часом дуже багато випадків зломів особистих акаунтів - не тільки зірок, але і звичайних людей.

"Я знаю, що зламували Барака Обаму, Ілона Маска і ще багатьох. Мені говорили, що зламали дружину Сергія Бабкіна – Сніжану. І вона дуже переживала... Я для себе вирішив – якщо зламають мене ще раз, то я піду з усіх соціальних мереж і буду чудово проводити час: читати книги, дивитися телевізор, слухати музику, готувати вечерю і радіти. Але все ж я вірю, що більше не станеться злому", – резюмував Коляденко.

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