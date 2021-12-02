Діма Коляденко освідчився Ірині Білик у туалеті і досі сподівається почути "так"

Популярний шоумен Діма Коляденко з нетерпінням чекає настання Нового року і різдвяних свят, адже, на його думку, - це час чудес та реалізації бажань. Більше того, для нього - це період сюрпризів і подарунків, які він обожнює дарувати.

"Я стільки років дарував Ірі Білик обручки саме у новорічну ніч! Вона їх брала, а заміж не виходила. Саме у святковий вечір, за півгодини до бою курантів, я її вів то на балкон, то в туалет, дарував обручку і кликав заміж", - ділиться Діма.

Діма Коляденко і Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

За словами шоумена, йому було все одно, де сказати слова, які мріє почути кожна жінка, аби лише встигнути зробити це у святкову ніч.

"Так, у туалеті! Вона сміялася, а я нормально пояснював - ми ж були на корпоративах, де багато фанатів, і треба було запитати наодинці. Ось, чекаю відповідь 15 років!" - розповів артист.

Діма Коляденко і Ірина Білик (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

І так було багато років поспіль, навіть фінансове питання не могло зупинити співака.

"Я не жлоб і ніколи не рахую витрачене! Найчастіше я навіть не питаю ціни, якщо мені подобається - купую. Вважаю, якщо дуже хочеться, треба брати і радіти цьому. Більше того, я ніколи нічого не забирав назад – це все для неї було куплено, все для тебе, Ірино!" - з посмішкою поділився Коляденко.

Діма Коляденко і Ірина Білик (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)