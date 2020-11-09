Диснеївська принцеса: дочка Олі Полякової захопила фоловерів новим стильним луком

Дочка Олі Полякової показала новий лук

Оля Полякова не тільки сама підкорює український шоу-бізнес, але також не проти, щоб їй в цьому допомогла її старша дочка Маша. Дівчина поки не визначилася з професією, але на фортепіано грає і професійно займається вокалом, так що у фанатів є надія, що одного разу вони будуть танцювати під Машини хіти.

А поки що Маша відмінно справляється з роллю моделі: дівчина радує фоловерів в Instagram новими знімками, як професійними, так і особистими. На цей раз у Маші назріло питання до своїм підписників: який підпис зробити до її нової фотосесії в стильному білому платті. Маша позує з розпущеним волоссям - і найбільше дівчина нагадала своїм шанувальникам принцесу.

Маша Полякова готова прислухатися до фоловерам (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Диснеївська принцеса, яку ще не придумали", "Бомбічна фотосесія", "Гарна дівчина без пафосу", "Казка!", - написали шанувальники під знімками.

Нагадаємо, що раніше 15-річна Маша Полякова запостила фото в свіжому осінньому луці. Судячи по знімку, Маша готова до холодів, дівчина позує в світшоті з принтом, бейсболці під капюшоном і трендовому широкополому пальто, широкі штани і стильні кросівки доповнюють образ.