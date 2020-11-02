Довгі рукавички і пеньюар з пір'ям: дочка Брежнєвої спокусила образом з культового фільму
Соня вбралася на Хеллоуїн в спокусливие вбрання
Старша дочка Віри Брежнєвої, 19-річна Соня Кіперман, не надто шанує соцмережі. Дівчина періодично балує подписиков в Instagram своїми ефектними фото, а вони, в свою оччередь, відзначають, що вона як дві краплі води схожа на зіркову маму. Хеллоуїн став відмінним приводом опублікувати новий контент, тому Соня вирішила показати, в якому образі і з ким вона відзначала свято.
Дівчина одягла рожеву сукню-пеньюар з пір'яними вставками на грудях і оксамитові ніжно-рожеві рукавички в тон вбрання. Так вона повторила образ фембота з культового комедійного фільму про шпигуна Остіна Пауерса. До речі, два роки тому в подібному вбранні розгулювала Кендалл Дженнер.
Макіяж Соні був зроблений також у рожевих тонах. Волосся укладене в невигадливу зачіску, на шиї – перли і сережки-кільця у вухах.
Соня Кіперман постала в образі з легаендарної шпигунської комедії (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Соня зробила серію селфы і отримала масу компліментів від фоловерів.
- У мене немає слів, нагадали мені Монро
- Зовсім доросла
- Красива дівчина
- Рожевий їй до лиця
- Шикарна
- Королева
- Wow красуня
Подруга Соні по імені Алекса розмістила спільне фото з дівчиною – вони позували в схожих вбраннях і копіювали ідентичні образи.
Соня з подругою перетворилися в спокусливих фемботів (фото: instagram.com/alexxajennings)
"Ви не зможете чинити нам опір, містер Пауерс", - грайливо підписала фото автор.
Спокусливі фемботи з фільму про Остіні Пауэрес (instagram.com/alexxajennings)
Нагадаємо, що раніше Соня Кіперман показала фігуру в бікіні.