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Дочка Брежнєвої похвалилася фігурою в коротких шортиках і віддалася ностальгії

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Четвер 22 липня 2021 17:58
Дочка Брежнєвої похвалилася фігурою в коротких шортиках і віддалася ностальгії Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: RBC.UA

Старша дочка Брежнєвої. 20-річна Соня Кіперман живе і вчиться в США, зі своєю родиною наживо вона бачиться не часто, але це завжди перетворюється на велике свято для всіх. Як, наприклад, на день народження Соні, коли в цьому році разом з мамою, сестрами і тітками вона вирушила в Дубаї, де зустріла круглу дату в галасливій жіночій компанії. Дівчина періодично балує підписників в соцмережі ефектними фото, правда, робить це нечасто.

Так, Соня показала в Instagram Stories ностальгічні кадри з Іспанії.

Дівчина позує на тлі мальовничих гірських масивів і моря в ліфі від білого купальника і коротких кокетливих шортиках з рюшами. На одному з кадрів вона розташувала серед скель і накинула на плечі сорочку. З ким і коли вона відпочивала в Іспанії, Соня не повідомляла.

Дочка Брежнєвої похвалилася фігурою в коротких шортиках і віддалася ностальгії

Соня показала фігуру на тлі морських пейзажів (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

До слова, її зіркова мама Віра Брежнєва відвідувала Іспанію навесні. Вона стала однією з ведучих проекту "Орел і Решка". Тоді ж Віра повідомила, що в аеропорту її затримала поліція, але деталі події не розголошувала. До слова, співведучою екс-солістки "ВІА Гри" стала Вєрка Сердючка з мамою, яким дісталася золота карта.

У Брежнєвої і Меладзе є великий будинок в Італії, куди часто з'їжджається вся велика сім'я зіркової пари.

Нагадаємо, що раніше Соня Кіперман опублікувала відверті фото у мереживній білизні і чоловічій сорочці, але через пару годин видалила їх, замінивши на затишний сімейний знімок з мамою і сестрою.

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Соня Киперман Віра Брежнєва
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