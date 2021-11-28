Дочка Олени Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу: "дуже личить"
Старша дочка гумористки Олени Кравець, 18-річна Марія вже кілька років живе окремо від батьків. Дівчина зважилася на кардинальну зміну іміджу і показала шанувальникам результат.
Знімками з новою зачіскою вона поділилася в Instagram.
Нещодавно Маша перефарбувалася в чорний колір і зробила собі пірсинг в носі. Однак на цьому вона не зупинилася і продовжила експерименти із зовнішністю.
Дівчина відвідала салон краси в столиці, де попросила майстра зробити їй трендову в цьому році рвану стрижку, а також чубок - в точності такий же, як у зіркової мами Олени Кравець.
Кравець-молодша зробила кілька портретних фото, на яких зображена в червоній сорочці. Волосся вона зібрала в хвіст і демонструвала свій модний чубок з усіх боків.
Дочка Олени Кравець Маша похвалилася новою трендовою зачіскою з чубчиком (фото: instagram.com/maarriill)
"Абсолютно нова", - підписала знімки Марія.
Підписники почали обговорювати нову зачіску дівчини - більшість відзначили, що чубчик їй дуже личить.
- Ай яка
- красуня така
- Красива
- Шик
- Чарівна
- Ну неймовірно красива
- Машуня, з чубчиком просто бомбезно!!! Ідеал
- Нереальна крашиха
- Стиль просто ааа
- Як завжди чарівно
- Нереально
- Дуже личить!
- Чубчик так личить
- Тобі йде така зачіска
Раніше ми писали, що 18-річна дочка Кравець з келихом в руках разом з мамою відірвалася під хіт Ротару.