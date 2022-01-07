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Дочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделі

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П'ятниця 07 січня 2022 20:20
Дочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделі Дева Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)
Автор: RBC.UA

Старша дочка знаменитої італійської актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя Дева вже встигла прославитися як починаюча і дуже успішна модель. А також – як незвичайна красуня, яка обіцяє затьмарити навіть свою легендарну маму.

Днями дівчина поділилася в особистому блозі новим кадром. Юна спадкоємиця знаменитих батьків показала фото зі звичайного життя: вона сидить в ресторані, дивлячись в камеру легка здивовано, немов не чекаючи, що її знімають.

Тим не менш, виглядала вона настільки чарівно, що змусила говорити про себе всі світові ЗМІ.

Дева Кассель, без сумніву, успадкувала красу матері. Але з лишком розбавлену рисами і харизмою батька. Така бурхлива суміш зробила дівчину неймовірно привабливою, і вона використовує це по повній.

У свої 17 вона вже стала обличчям Dolce & Gabbana, прикрасила обкладинки декількох культових модних журналів, включаючи Elle, а також засвітилася в гучних рекламних кампаніях. Де, крім іншого, також продемонструвала відмінні акторські дані. Так що в майбутньому вона цілком може здивувати нас дебютною роллю. А поки що милуємося найяскравішими знімками юної моделі.

Дочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделіДочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделіДочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделіДочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделіДочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделіДочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделіДочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделіДочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделіДочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделіДочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделі

Дева Кассель обіцяє затьмарити навіть Моніку Беллуччі (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

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