Дочка Олі Полякової дала різку відсіч хейтерам: вам лікуватися треба
16-річна дочка співачки Олі Полякової Маша активно веде свій блог і співає у власній рок-групі. Через епатажні витівки дівчина частенько піддається критиці в мережі, однак зіркова мама завжди на її боці, та й сама юна блогерка може постояти за себе.
На своїй сторінці в Instagram Марія дала різку відповідь хейтерам і заздрісникам, яким не сподобалося відверте відео на її сторінці.
Кілька днів тому вона виклала відеоролик, в якому постала в одному тільки бюстгальтері і джинсах і з висунутим язиком, після чого на дівчину обрушилася хвиля критики. Її засуджували за вседозволеність, зухвалість і бунтарство.
Враховуючи, що тим відео Маша намагалася підняти важливу тему любові до себе і підтримати дівчат, що соромляться свого тіла, її розсердила така реакція, і вона вирішила відреагувати.
Рудоволоса красуня опублікувала яскраве фото з розпущеним волоссям, зроблене на Сицилії, де вони зараз відпочивають з мамою.
16-річна Маша Полякова різко відреагувала на критику в мережі (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Полякова-молодша різко звернулася до критиків, використовуючи при цьому нецензурну лексику.
"Мене дивують заздрісні люди з опущеною самооцінкою, виставила я себе красивою і підтримала дівчат, так подумайте або пройдіть повз, якщо вам не подобається. Але ні, люди примудряються висмоктати з пальця якусь маячню. Перепрошую за слова "з х**лі ви до язика при****ись, ви його тільки в по*но бачили, тоді вам лікуватися треба"'. Просто любіть себе і тоді вас полюблять інші", - написала Маша.
Більшість підписників підтримали дівчину і залишили слова схвалення, а також захопилися красою і кольором волосся юної бунтарки.
- Зайка, ти як сонечко
- цей колір волосся виглядає на тобі чудово
- Ти крута, так тримати. Всі прям такі святі, то хай не дивляться на язик, тож ніхто не заставляє. Машуня, ти супер
- Машуль, ти суперова, неординарна, природна! Мені шалено подобається твій колір волосся! Обожнюю руденьких. Живи і радій життю!
- Золоті слова сонечко
- Маша, ти просто the best
- Дуже крута з таким кольором волосся
- Вони так не можуть чинити - вільно, ось і бісяться! Пали Маша!
- Так, вірно, полюби себе, і головне - знайди себе, почни поважати як себе, так і інших...
- Машенька, дуже красива
Раніше ми писали, що старша дочка Олі Полякової Маша потрапила в клініку і всерйоз стривожила своїх шанувальників публікацією відео з палати на лікарняному ліжку. При цьому причину дівчина вважала за краще не розкривати.