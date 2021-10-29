Дочка Олі Полякової дала різку відсіч хейтерам: вам лікуватися треба

16-річна дочка співачки Олі Полякової Маша активно веде свій блог і співає у власній рок-групі. Через епатажні витівки дівчина частенько піддається критиці в мережі , однак зіркова мама завжди на її боці, та й сама юна блогерка може постояти за себе.

На своїй сторінці в Instagram Марія дала різку відповідь хейтерам і заздрісникам, яким не сподобалося відверте відео на її сторінці.

Кілька днів тому вона виклала відеоролик, в якому постала в одному тільки бюстгальтері і джинсах і з висунутим язиком, після чого на дівчину обрушилася хвиля критики. Її засуджували за вседозволеність, зухвалість і бунтарство.

Враховуючи, що тим відео Маша намагалася підняти важливу тему любові до себе і підтримати дівчат, що соромляться свого тіла, її розсердила така реакція, і вона вирішила відреагувати.

Рудоволоса красуня опублікувала яскраве фото з розпущеним волоссям, зроблене на Сицилії, де вони зараз відпочивають з мамою.

16-річна Маша Полякова різко відреагувала на критику в мережі (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Полякова-молодша різко звернулася до критиків, використовуючи при цьому нецензурну лексику.

"Мене дивують заздрісні люди з опущеною самооцінкою, виставила я себе красивою і підтримала дівчат, так подумайте або пройдіть повз, якщо вам не подобається. Але ні, люди примудряються висмоктати з пальця якусь маячню. Перепрошую за слова "з х**лі ви до язика при****ись, ви його тільки в по*но бачили, тоді вам лікуватися треба"'. Просто любіть себе і тоді вас полюблять інші", - написала Маша.

Більшість підписників підтримали дівчину і залишили слова схвалення, а також захопилися красою і кольором волосся юної бунтарки.