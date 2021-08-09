Дочка Олі Полякової розохотила мережу "вампірським" фотосетом у лісі: "ніби з кліпу Rammstein"
Маша Полякова нещодавно дала свій перший сольний концерт з власним рок-гуртом "Шви". Ця подія викликала справжній резонанс в мережі - користувачі обговорювали нецензурну лексику в піснях і співочі здібності 16-річної дочки Олі Полякової. Зіркова мама тут же заступилася за починаючу виконавицю і дала відсіч критикам, та й дівчина особисто відповіла незадоволеним. Тепер же вона вирішила знову підлити масло у вогонь і показала готичне фото.
На сторінці в Instagram Маша опублікувалаодин з кадрів нового атмосферного "вампірського" фотосету в лісі.
На знімку – дівчина в готичному образі з розпущеним завитим волоссям і темною помадою, а також намальованим хрестиком на лобі. На колінах у неї лежить хлопець в чорному піджаку з закривавленими губами та слідами крові біля рота і на грудях, на щоці у нього помітний слід від поцілунку, він незрячим поглядом дивиться в сторону.
Маша показала вампірську фотосесію з хлопцем (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Подивіться, яку класну фотку зробила. Хочете ще фоток в цьому образі?"- поцікавилася Маша.
Думки підписників дівчини розділилися: хтось порахував знімок атмосферним, порівнявши його з кадрами з культової вампірської саги і навіть кліком німецької групи Rammstein, інші ж не оцінили фото і назвали його жахливим.
- Кльова
- Ну як завжди на висоті
- Класне фото, прямо як з фільму Сутінки.
- Згадала кліп групи Rammstein Du riecht so gut
- Маша, це вогонь
- Що в ньому класного?
- Початок публічного життя явно розпочато не з того. Більше, мабуть, залучити публіку нічим
- Дивлюся, масло у вогонь підливає дочка Олі, щоб були жорсткі обговорення, як минулий раз з рок-піснею
- Дурна фотка
- Кошмар
- Жах
- У чому прикол? Ужастики
Нагадаємо, що раніше Маша Полякова показала морський кадр на яхті в кокетливому міні.