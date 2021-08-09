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Дочка Олі Полякової розохотила мережу "вампірським" фотосетом у лісі: "ніби з кліпу Rammstein"

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Понеділок 09 серпня 2021 10:38
Дочка Олі Полякової розохотила мережу "вампірським" фотосетом у лісі: "ніби з кліпу Rammstein" Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: RBC.UA

Маша Полякова нещодавно дала свій перший сольний концерт з власним рок-гуртом "Шви". Ця подія викликала справжній резонанс в мережі - користувачі обговорювали нецензурну лексику в піснях і співочі здібності 16-річної дочки Олі Полякової. Зіркова мама тут же заступилася за починаючу виконавицю і дала відсіч критикам, та й дівчина особисто відповіла незадоволеним. Тепер же вона вирішила знову підлити масло у вогонь і показала готичне фото.

На сторінці в Instagram Маша опублікувалаодин з кадрів нового атмосферного "вампірського" фотосету в лісі.

На знімку – дівчина в готичному образі з розпущеним завитим волоссям і темною помадою, а також намальованим хрестиком на лобі. На колінах у неї лежить хлопець в чорному піджаку з закривавленими губами та слідами крові біля рота і на грудях, на щоці у нього помітний слід від поцілунку, він незрячим поглядом дивиться в сторону.

Дочка Олі Полякової розохотила мережу &quot;вампірським&quot; фотосетом у лісі: &quot;ніби з кліпу Rammstein&quot;

Маша показала вампірську фотосесію з хлопцем (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Подивіться, яку класну фотку зробила. Хочете ще фоток в цьому образі?"- поцікавилася Маша.

Думки підписників дівчини розділилися: хтось порахував знімок атмосферним, порівнявши його з кадрами з культової вампірської саги і навіть кліком німецької групи Rammstein, інші ж не оцінили фото і назвали його жахливим.

  • Кльова
  • Ну як завжди на висоті
  • Класне фото, прямо як з фільму Сутінки.
  • Згадала кліп групи Rammstein Du riecht so gut
  • Маша, це вогонь
  • Що в ньому класного?
  • Початок публічного життя явно розпочато не з того. Більше, мабуть, залучити публіку нічим
  • Дивлюся, масло у вогонь підливає дочка Олі, щоб були жорсткі обговорення, як минулий раз з рок-піснею
  • Дурна фотка
  • Кошмар
  • Жах
  • У чому прикол? Ужастики

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова показала морський кадр на яхті в кокетливому міні.

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