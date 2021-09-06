Дочка Олі Полякової здивувала радикальними змінами в зовнішності: її не впізнати

Старша дочка Олі Полякової, 16-річна Маша експериментує зі стилем, причому, як в одязі, так і музичним. Влітку дівчина разом зі своєю панк-групою "Шви" дала перший концерт, який викликав бурхливі обговорення мережі. Її зірковій мамі довелося втрутитися і захищати дочку від нещадної критики. Дівчина ж заявила, що вона боретьсяз ейджизмом і сексизмом, а на злостивців намагається не звертати уваги. Зараз же дочка співачки вирішила перевтілитися, і зробити це в рамках масштабного столичного фестивалю.

Так, Маша вирішила кардинально змінити образ заради участь в київському фестивалі коміксів і косплею Comic Con 2021. Відео в новому іміджі вона поділилася в Instagram Stories.

Маша приміряла голубу перуку-каре, одягла коротку чорну спідницю, білу блузку, кофту, корсетний пояс, мітенки, довгі гольфи і широкий текстильний чокер. Який саме аніме-персонаж дівчина косплеїть, вона не уточнила. Маша та Аліса повеселилися на Comic Con 2021 До слова, разом з сестрою на фестиваль вирушила і молодша дочка Полякової - Аліса. Дівчинка вважала за краще не вбиратися і обійтися без перевтілень.