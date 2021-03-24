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Дочка Полякової в бікіні нарвалася на критику, її бабуся відповіла: буде таранька

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 14:37
Дочка Полякової в бікіні нарвалася на критику, її бабуся відповіла: буде таранька Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Оля Полякова з донькою Машею відпочивають у спекотній країні і насолоджується пляжним релаксом. Вони вигулюють стильні купальники і влаштовують видовищні фото- і видеосети. Так,16-річна дочка зірки не втрималася і показала знімки, зроблені на пірсі, попутно продемонструвавши свою фігуру.

Фотосесія дівчини в бікіні з'явилася на її сторінці в Instagram.

Маша демонструє свою фігуру з різних ракурсів. На ній – чорний бікіні з плавками високої посадки. Вона сховала очі від яскравих променів за сонячними окулярами, мокре волосся спадає до талії – мабуть, пофотографуватися в своє задоволення дівчина вирішила після запливу в мор.

"Трохи фоточек з пляжу, яка вам більше подобається?" - поцікавилася дівчина.

Дочка Полякової в бікіні нарвалася на критику, її бабуся відповіла: буде таранька

Дочка Полякової в бікіні нарвалася на критику, її бабуся відповіла: буде таранька

Дочка Полякової в бікіні нарвалася на критику, її бабуся відповіла: буде таранька

Маша показала фігуру в бікіні (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Один з коментарів був як звернення до Маші: "Схуднути потрібно!". Також критики запідозрили дівчину в фотошопі. Заступилася за неї її бабуся Світлана: "Ні в якому разі. Вона космічна красуня. І саме в такій вазі. Худнути не можна, буде таранька, це вже не модно".

Дочка Полякової в бікіні нарвалася на критику, її бабуся відповіла: буде таранька

Скріншот

Було чимало і тих, хто підтримав і похвалив Машу.

  • Всі фото супер
  • Красуня
  • Всі дуже красиві
  • Скрізь красива
  • Красотулька
  • Машуня, ти просто супер

Судячи з усього, Оля відпочиває з родиною у компанії друга і продюсера Михайла Ясинського та його дружини і дочок, адже Маша показала, як позує в купальнику разом з донькою Ясинського – Ренатою.

Нагадаємо, що нещодавно Маша потрапила в стаціонар з апендицитом. Дівчинка пробула в лікарні кілька днів і збентежила мережу відео танців з крапельницею.

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