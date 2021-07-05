Дочка Полякової нарвалася на критику, Слава Камінська натякнула на вагітність: топ скандалів тижня

Дочка Полякової спровокувала новий скандал

Оля Полякова і її старша дочка Маша обожнюють провокувати публіку. Найчастіше послідовувачів співачки і її дочки обурюють надмірно відверті знімки 16-річної дівчини. Але цього разу причиною обурення фанатів став інший контент. Так, Маша опублікувала фото, на якому постала зі зброєю в руках. Одягнена юна блогерка в топ з глибоким декольте і довгу спідницю. Виглядає Маша в своєму романтичному вбранні і з автоматом в руках, на думку фоловерів, вельми дивно. Більшість охрестили постановочний кадр, як "вульгарний і дешевий", а вибір антуражу просто "недоречним". Втім, знайшлися і ті, кому воно припало до душі.

Маша з мамою (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Слава Камінська натякнула на вагітність

Співачка Слава Камінська любить розігрувати фанатів, інтригуючи вигаданими подробицями з особистого життя. Приміром, її роман з екс-нардепом, який сама Слава не раз афішувала у своєму блозі, виявився фейком. І ось - нова витівка популярної артистки. Екс-учасниця групи НеАнгели натякнула на третю вагітність. А вірніше - на те, що набрала зайві кіло. "Чергова сенсація. Піду куплю тест на жир, хоча і так все очевидно", - підписала "вагітний" знімок Камінська. До слова, зараз у Слави є коханий чоловік, так що така інформація цілком могла виявитися правдою.

Слава вміє розбурхувати уяву фанатів (фото: instagram.com/babaslavka)

Настя Каменських розповіла про кризу з Потапом

Настя Каменських і Потап - одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Але навіть в такому союзі бувають кризи. Про них співачка розповіла в одному з недавніх інтерв'ю. На думку зірки, навіть в такі періоди можна знайти масу позитивних моментів.

"Під кризою ми найчастіше звикли розуміти щось погане і негативне... Але це не завжди так. Будь-яка криза - це нові можливості, новий щабель з висновками і думками, що дозволяє вам піти далі. Тому не тільки у відносинах, але і в побутових і робочих питаннях можна зустріти кризу. Ми з Льошею, як і всі люди, теж, буває, сваримося, але це навіть складно назвати сваркою. У нас є невеликі суперечки, але ми завжди намагаємося їх залагодити максимально швидко. Якщо вам дорога людина, то вміння поступитися і знайти компроміс - найважливіше рішення для залагодження будь-якої суперечки", - впевнена Настя.

Настя Каменських щаслива в шлюбі (фото: instagram.com/kamenskux)