Дочка Полякової не на жарт спантеличила мережу фото зі співачкою: "перевершила матір"

16-річний Маші Поляковій не раз говорили, що вона - копія зіркової мами. Вона, як і артистка, вибрала музику та виступає зі своєю панк-групою "Шви".

До слова, перший сольник колективу спровокував скандал в мережі. На допомогу початківцям-музикантам прийшла мама Маші, яка встала на захист дівчини і її творчих експериментів.