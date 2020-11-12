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Дочка Полякової блиснула мереживною білизною під час модельного фотосету

Новость на русском → Четвер 12 листопада 2020 14:57
Дочка Полякової блиснула мереживною білизною під час модельного фотосету Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Дівчина позувала в чорному пальто і червоній білизні

Старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша Полякова, давно вирішила, що пов'яже своє життя з шоу-бізнесом і вибере творчу професію. Дівчина всерйоз захоплюється моделінгом і навіть неодноразово їздила в модельний табір. Також вона бере участь в професійних фотосетах і кілька разів виходила на подіум. Дівчина періодично публікує стильні знімки на сторінці в Instagram. На цей раз вона показала одночасно ефектні і дещо пікантні кадри.

На фото Маша елегантно позує в чорному вовняному пальто і червоній мереживній білизні. Макіяж зроблений з акцентом на губи – червона помада приглушеного відтінку. На повіках – акуратна розмашиста стрілка.

"Як ви думаєте, дівчина повинна себе занижувати і свої переваги, або підносити і перебільшувати їх?" - спантеличила підписників питанням дочка співачки.

Дочка Полякової блиснула мереживною білизною під час модельного фотосету

Дочка Полякової блиснула мереживною білизною під час модельного фотосету

Дочка Полякової блиснула мереживною білизною під час модельного фотосету

Маша Полякова знялася в атмосферному фотосеті (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники почали активно обговорювати порушену Машею тему і не скупилися на компліменти для дівчини.

  • Красуня
  • Красива і яскрава
  • Супер красуня
  • Шикарна
  • Левиця
  • Перше фото драйвове і ліричне відразу
  • Не знаю що за текстом, але ти божественна, дівчинка!
  • Красуня, схожа на маму
  • Яка гарна! Просто лялечка
  • Нереально красива!

Нагадаємо, що раніше Машу Полякову в романтичному білому вбранні порівняли з диснеївською принцесою.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Оля Полякова Маша Полякова
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