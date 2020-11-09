Я так довго її шукав: на "Танцях з зірками" народилася нова пара закоханих

Проект "Танці з зірками" подарував нам нову зоряну пару спортсменів

"Танці з зірками" з'єднали ще одну пару закоханих. Так, в останньому 11 ефірі 8 листопада стало остаточно зрозуміло, що "Холостяк" Сергій Мельник більше не холостяк. Футболіст заявив про свої почуття до гімнастки Анни Різатдінової, покликавши її на сімейний ефір.

Як виявилося, пристрасть між ними зародилася після підготовки до ефіру 25 жовтня. Тоді до учасників приєдналися в тріо зірки минулих сезонів. І Анна стала "запрошеною зіркою" пари Сергія Мельника та Аделіни Делі.

У відеощоденнику "Танців" Мельник зізнався, що у чвертьфінал йому допоможе потрапити людина, яку подарував йому проект.

"Заради неї я готовий рвати всіх і йти до кінця", - зізнався Мельник.

Він розповів, що після танцю 25 жовтня зустрічався з Анною ще кілька разів. І тепер йому здається, що "Аня саме та дівчина, яку він так довго шукав".

Анна відповіла, що поруч з Сергієм відчуває себе "дівчинкою".

На паркеті, як доказ своїх почуттів пара виконала страсну румбу, яку досить високо оцінили і судді і поставили 39 балів.

Сергій Мельник і Анна Різатдінова, румба (відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, що в чвертьфінал "Танців з зірками" пройшли чотири пари:

Санта Дімопулос і Макс Леонов,

Юлія Саніна і Діма Жук,

Надія Мейхер і Кирило Васюк,

Сергій Мельник і Аделіна Делі.

А ось фронтмен групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець разом з Яною Цибульською проект покинули.

Раніше ми писали, що названо головного невдаху 11 ефіру "Танців з зірками"