Довгоочікуване возз'єднання: Каньє Уест і Кім Кардашьян з дочкою відвідали показ Louis Vuitton

Каньє Уест і Кім Кардашьян відвідали показ Louis Vuitton в пам'ять про Вірджіла Абло. Пара, яка раз у раз змушує говорити про можливе возз'єднання, прийшла на захід з дочкою і пробула там до самого кінця. Шоу пройшло на стадіоні Miami Marine Stadium і включало масу спецефектів. На стадіоні встановили величезну статую Абло, а під кінець організатори влаштували феєрверк з ініціалами дизайнера і написом Virgil was here.

З Абло Каньє і Кім пов'язувала дружба і співробітництво. Вірджіл обіймав посаду директора креативного агентства Каньє Donda і арт-директора альбому Каньє Уеста і Джей-Зі Watch the Throne. На заручинах зірок у Сан-Франциско він виступив діджеєм, а на весіллі Кім і Каньє був шафером Уеста. У своєму блозі Кім написала довгий пост, який присвятила другу.

"Бог не помиляється. Я знаю це, але все ще не можу не запитати - чому. Чому, Вірджіл?! Чому так скоро? Просто важко зрозуміти, чому. Мені важко зрозуміти, чому так рано забрали так багато чистих душ. Вірджіл, ти завжди був таким ніжним, добрим і спокійним. Ти якось знайшов час для всіх. Ми також часто говорили про твою суперсилу спокою. Ти завжди віддавав світу стільки себе, тому що хотів, щоб він був крутим. Це важко зрозуміти. Я навіть не можу повірити, що пишу це... Ми будемо так сумувати за тобою, Вірджіл, і так сильно тебе любити...".



Кім вшанувала пам'ять друга (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, нещодавно Кім почала зустрічатися з коміком Пітом Девідсоном, як стверджують інсайдери. З чуток, зірка знайшла в Пітті те, чого не давав їй Каньє – легкість і веселість. Правда, на думку інших джерел, така новина фейк і підтримується з метою відвернути увагу від Тревіса Скотта і скандалу навколо його концерту.