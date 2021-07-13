Так і повинен поводитися соловік: Потап дав різку відсіч хейтерам Каменских

Потап став на захист своєї дружини Насті Каменських, чиї останні фото зазнали чималої критики в мережі . Репер поділився милим селфі з дружиною з відпочинку в Туреччині і порадив хейтерам тримати свою думку при собі.

На знімку Потап і Настя відображені на набережній під час прогулянки. Каменських позує на задньому плані, вона грайливо підняла ніжку і висунула язик на камеру.

Потап вступився за Настю Каменських і дав відповідь її хейтерам (фото: nstagram.com/realpotap)

Саме висунутий язик на багатьох фото Каменських став причиною невдоволення багатьох підписників співачки, які вважають це вульгарним і недоречним. Під крайніми фото в акаунті артистки можна побачити безліч негативних коментарів - в тому числі і під знімком топлес.

Потап же заявив, що подібних хейтерів буде без зайвих слів відправляти в бан.

"Беееее! Тільки не треба писати, що Настя всюди з висунутим язиком або відкритим ротом, це не її аккаунт, у мене тут швидко Бан стартує. І взагалі, перш ніж когось чомусь вчити або висловити свою думку - станьте кимось значущим, відкрийте книгу життя, розберіться з філософією буття на клітинному рівні і ми Вас обов'язково послухаємо, а поки що "Беееееее!" - дав відсіч критикам дружини продюсер.

Що ж, підписники оцінили поведінку Потапа і відзначили, що так і має діяти чоловік - вставати на захист своєї дружини.