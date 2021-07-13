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Так і повинен поводитися соловік: Потап дав різку відсіч хейтерам Каменских

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Вівторок 13 липня 2021 16:29
Так і повинен поводитися соловік: Потап дав різку відсіч хейтерам Каменских Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Потап став на захист своєї дружини Насті Каменських, чиї останні фото зазнали чималої критики в мережі. Репер поділився милим селфі з дружиною з відпочинку в Туреччині і порадив хейтерам тримати свою думку при собі.

Емоціональну публікацію артист розмістив у своєму Instagram.

На знімку Потап і Настя відображені на набережній під час прогулянки. Каменських позує на задньому плані, вона грайливо підняла ніжку і висунула язик на камеру.

Так і повинен поводитися соловік: Потап дав різку відсіч хейтерам Каменских

Потап вступився за Настю Каменських і дав відповідь її хейтерам (фото: nstagram.com/realpotap)

Саме висунутий язик на багатьох фото Каменських став причиною невдоволення багатьох підписників співачки, які вважають це вульгарним і недоречним. Під крайніми фото в акаунті артистки можна побачити безліч негативних коментарів - в тому числі і під знімком топлес.

Потап же заявив, що подібних хейтерів буде без зайвих слів відправляти в бан.

"Беееее! Тільки не треба писати, що Настя всюди з висунутим язиком або відкритим ротом, це не її аккаунт, у мене тут швидко Бан стартує. І взагалі, перш ніж когось чомусь вчити або висловити свою думку - станьте кимось значущим, відкрийте книгу життя, розберіться з філософією буття на клітинному рівні і ми Вас обов'язково послухаємо, а поки що "Беееееее!" - дав відсіч критикам дружини продюсер.

Що ж, підписники оцінили поведінку Потапа і відзначили, що так і має діяти чоловік - вставати на захист своєї дружини.

  • Як приємно, що чоловік відстоює свою жінку, приймаючи її такою яка вона є
  • Правильно відповів, а то задовбали, всюди повинні прокоментувати з негативом, скільки в людях сидить ненависті до когось, як ніби нічого робити більше!
  • У вас така кайфова дружина
  • Масики улюблені
  • Що, людям реально нічим зайнятися. Настя супер і запальна
  • красиві такі
  • Ось так і повинен вести себе чоловік, всіх хейтерів в блок. Дружину в образу нікому не давати, красені
  • Золоті слова
  • Добре сказано
  • Настя вічно з висунутою ногою. Жарт, красиві
  • Олексій, Ви - супер, Настя - красуня. Захищайте і бережіть свою жінку
  • Позитивчики
  • Красі завжди заздрять

Раніше ми писали, що Настя Каменських в одних трусиках схвилювала мережу пікантним фото і викликала невдоволення деяких фанатів.

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