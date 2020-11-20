Ти мій дім: Сальма Хайек зворушила мережу ніжним освідченням у коханні чоловікові

Актриса привітала його з Днем чоловіків

Сальма Хайєк вийшла заміж за Франсуа-Анрі Піно у 2009-му році. І цей шлюб виявився по-справжньому щасливим. Актриса не раз розповідала, що знайшла у французькому мільярдерові чоловіка всього свого життя. Вчора, 19-го листопада, у світі відзначався Міжнародний чоловічий день, і Сальма вирішила не упускати приводу вкотре зізнатися Піно в любові.



Сальма з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса запостила у своєму блозі фото, на якому веселиться в басейні в компанії чоловіка і доньки. Сальма сидить на шиї у Франсуа-Анрі, а у неї на плечах розмістилася малятко Валентина Палома. Зараз дівчинці вже 13, і вона навряд чи б змогла взяти участь у подібній зйомці. Але тим і цікавий кадр, зроблений багато років тому. На фото всі троє виглядають неймовірно щастливими, втім, як і сьогодні.



Сальма з чоловіком (фото: instagram.com/salmahayek)

"Ніколи в своїх найбільш сміливих мріях я не могла уявити, що розділю своє життя з таким чудовим і незвичайним чоловіком. Ти наша сила, ти наше натхнення, ти наш дім", - написала Сальма.

"Все, що тобі потрібно, - це любов", "Найщасливіший чоловік на землі", "Давайте вшановувати справжніх чоловіків. Батьків, які проявляють себе. Чоловіків, які щиро піклуються", "Я люблю цю сім'ю так сильно", "Чудові слова, ви просто чудові", - не можуть утриматися фолловери спекотної красуні.

Нагадаємо, раніше Сальма демонструвала фото без макіяжа и фільтрів.