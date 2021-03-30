Вдома завжди зустрічає коханий: Нікітюк, сидячи на столі, заінтригувала заявою

Леся Нікітюк тільки повернулася додому з Єгипту, де в своє задоволення відпочивала з друзями. Ведуча закидала мережу фото в бікіні , демонструючи при кожній зручній нагоді свої стрункі форми. Леді Ле показала, що її чекало вдома.

На сторінці в Instagram вона поділилася оригінальним фото та розкрила свою таємницю.

Леся сіла на стіл в стильному аутфіті – трендовій укороченій кофті на замку і джинсах сірого кольору з блискавками з боків. Волосся вона зібрала в хвіст і випустила пару пасом на обличчя. Ведуча позує босоніж і розпливається в усмішці.

Леся Нікітюк показала свого домашнього помічника (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Як добре повертатися додому, де тебе завжди зустрічає твій коханий... пилосос", - несподівано закінчила інтригуючу фразу Леді Ле. Прихильники зробили компліменти зірці.