ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вдома завжди зустрічає коханий: Нікітюк, сидячи на столі, заінтригувала заявою

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 17:47
Вдома завжди зустрічає коханий: Нікітюк, сидячи на столі, заінтригувала заявою Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк тільки повернулася додому з Єгипту, де в своє задоволення відпочивала з друзями. Ведуча закидала мережу фото в бікіні, демонструючи при кожній зручній нагоді свої стрункі форми. Леді Ле показала, що її чекало вдома.

На сторінці в Instagram вона поділилася оригінальним фото та розкрила свою таємницю.

Леся сіла на стіл в стильному аутфіті – трендовій укороченій кофті на замку і джинсах сірого кольору з блискавками з боків. Волосся вона зібрала в хвіст і випустила пару пасом на обличчя. Ведуча позує босоніж і розпливається в усмішці.

Вдома завжди зустрічає коханий: Нікітюк, сидячи на столі, заінтригувала заявою

Леся Нікітюк показала свого домашнього помічника (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Як добре повертатися додому, де тебе завжди зустрічає твій коханий... пилосос", - несподівано закінчила інтригуючу фразу Леді Ле. Прихильники зробили компліменти зірці.

  • Посмішка божественна
  • Дуже красиві ноги
  • Хозяюшка
  • Ох вже ці ніжки
  • Ого, штанці які
  • Красуня
  • Круте фото
  • Які ноги
  • Леся, ти така сексуальна

До речі, господиня Леся вже не перший раз влаштовує прибирання на камеру. Так, в минулому році під час карантину вона знайшла, чим зайнятися вдома. Ведуча Вона влаштувала інтенсивне генеральне прибирання, в кінці ролика шанувальників чекала сцена у ванній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Леся Нікітюк
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українцям будуть безоплатно надавати деякі стоматологічні послуги: які саме
Українцям будуть безоплатно надавати деякі стоматологічні послуги: які саме