Дорофєєва в мікробікіні похвалилася пружними сідницями і особистими досягненнями: "це прогрес"

Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом полетіла у жарку Туреччину у відпустку. Співачка повідомила, що кінець серпня обіцяє бути для неї щедрим на заходи, тому вона вирішила як слід порелаксувати на морському березі. Зірка поділися фото- та відеовраженнями від відпустки, а також побалувала шанувальників гарячим контентом .

Вона розташувалася на зручному дивані в яскраво помаранчевому мікробікіні, який підкреслив її пружні сідниці і декольте. Надя їсть фрукти з великої тарілки, яка стоїть поруч. На одному з кадрів дівчина позує на лежаку і насолоджується сонячними ваннами.

У підписі Надя зазначила, що 6 днів відпустки пролетіли для неї, як одна мить. Вона отримала задоволення від кожного дня і моменту, проведеного на курорті.

Надя Дорофєєва показала форми в крихітному бікіні (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Цього разу я раділа навіть тому, що мені вдавалося встати раніше. Я хвалила себе за це, і від цього піднімався настрій, сил було багато. Раділа ранковому латте біля моря і звичайно самому морю, в якому немає медуз

А ще я стала трохи менше боятися риб (не смійтеся, це вже прогрес)", - повідомила про особисті досягнення зірка.

Вона додала, що два рази займалася спортом, провела дві робочі наради по Zoom'у, за що похвалила саму себе. "Через заняття спортом було прикро їсти шкідливу їжу. Кожен день в моєму раціоні були салати і я така:" Ну нічо собі, я Хелсі", і пішла тріснула булочку, але з ранку і всього 2 рази", - уточнила горда собою Надя.

"Ауф, вай", - емоційно відреагував на гарячі пляжні кадри дружини і її одкровення Володимир. Шанувальники Наді розділили його захоплення.