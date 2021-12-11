Дорофєєва в прозорій білизні поскаржилася на претензії Дантеса: мені так лінь

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес нещодавно потрапили в неприємну ситуацію – співакові стало погано під час поїздки пари в Одесу. Артист відключився прямо у вбиральні, що привело в жах його дружину . Надя пережила шок, виявивши чоловіка без свідомості на підлозі. Виявилося, що Дантес отримав струс мозку, і, повернувшись додому, приходить до тями після травми.

Співачка вирішила поділитися в Instagram з шанувальниками новинами зіркової сім'ї, і передала невеличкий діалог, який стався між закоханими.

Вона опублікувала гаряче домашнє фото в одночасно розслабленому і спокусливому луці. Надя позує в мереживному білому ліфчику, приспущених сірих спортивних штанях і затишній в'язаній кофті нарозхрист. Вона перекинула волосся на одну сторону і дивиться в камеру чоловіка.

Надя Дорофєєва спокусила гарячим домашнім образом (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Надя навела один з діалогів з чоловіком. Володимир розкритикував розслаблений домашній образ дружини. Надя вирішили отримати підтримку у підписників, і для цього опублікувала спокусливе фото в інтер'єрах свого заміського будинку.

"Виходжу вранці на кухню і Вова запитує:

- А що сталося? Я не зрозумів?

Я йому:

- Що саме?

- Чого ти так одягнена?

- Як?

- Ну, красиво... - каже він

- Я що, зазвичай вдома погано виглядаю?

- Ну ні, виглядаєш ти класно..на відміну від домашнього одягу, який на тобі", - в ролях передала вона розмову з чоловіком.

Співачка поскаржилася на втому і небажання вдома виглядати, ніби на сцені – замість цього вона вибирає зручні і комфортні ауфіти.

Надя часто ділиться домашніми гарячими фото (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Мені так лінь вбиратися, комбінувати кольори, думати про симетрію і ось це ось все.. Хочеться просто, щоб і на дивані зручно повалятися, і щоб упустити їжу під час вечері можна сміливо, і щоб на підлозі не шкода лежати, коли поліція стилю приїде, як зараз, Володя! З яких пір теплі шкарпетки не сексі?"- поцікавилася Надя.

"У мене таке ж вбрання. В такому ходжу зазвичай. Ну і шкарпетки", - підтримав в коментарях Надю ведучий і блогер Анатолій Анатоліч. А дружина Дмитра Монатіка і сусідка Дорофєєвої і Дантеса Ірина Монатік залишила смайли у вигляді полум'я.

У повсякденному житті Надя віддає перевагу зручності (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Шанувальники з упевненістю заявили, що їх улюблениця прекрасна в будь-якому образі.