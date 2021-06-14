Дорофєєва розповіла, як рознесли її машину: повинен був врізатися в моє авто

Надя Дорофєєва з початком сольної кар'єри радує шанувальників регулярними релізами. Вона вже випустила міні-альбом, її дебютний трек і кліп бив всілякі рекорди в чартах і на сервісах, дівчина встигла дати грандіозний сольник в Києві та ще й днями презентувати нову відеороботу на пісню "Почему". До слова, підготовку до сольного виступу в столиці затьмарила хвороба Наді , яка внесла істотні корективи в її щільний графік. Так, виявилося, що зйомки останнього кліпу також змусили Надю понервувати.

На сторінці в Instagram вона опублікувала ефектні фото зі зйомок і розповіла про екстремальний епізод на майданчику.

У кліпі у співачки було два образи - total white і total black. На кадрах Надя красується в оригінальному луку з латексним корсетним платтям-тунікою, знімними прозорими руками з лаковими манжетами в облягаючих розкльошених до низу брюках і масивних черевиках.

Її волосся зібране в хвіст, а пару світлих пасом випущені на обличчя. У кадрі фігурує авто, з яким і пов'язана історія, якою поділилася зірка.

Надя Дорофєєва розказала про екстремальну сцену з нового кліпу (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Спеціально для одного кадру було куплено дві машини. Сцену з аварією ми репетирували 2 години, і у нас була всього одна спроба її зняти. Уявіть рівень напруги всієї знімальної команди - було б трошки прикро, якби щось пішло не так. В той момент мали збігтися ідеально все каскадер повинен був врізатися в мою машину в певну секунду треку, а я при цьому - вчасно вийти з авто, прожити емоцію в кадрі, не злякатися і стати так, щоб мене не зачепило осколками", – розповіла захоплюючу і екстремальну деталь про зйомки нового відео співачка.

Надя приміряла для кліпу два кардинально різних образи