Дорофєєва в топі-блузці підкорила осиною талією і показала релакс в Туреччині: яка розкіш!
Надя Дорофєєва вміє продуктивно працювати і обожнює зі смаком відпочивати.Так, співачка нещодавно повідомила, що готується до відпустки з чоловіком Володимиром Дантесом, і ось прийшов час відправитися до моря і відновити сили.
На особистій сторінці в Instagram вона показала фото і відео в стильному і спокусливому чорно-білому образі і повідомила, що готова відправитися релаксувати.
Надя відображена в білосніжному трендовому топі-блузці з зав'язками в області талії – ця деталь підкреслила точені форми стрункої артистки. Чорні вільні штани і масивні, але акуратні білі кросівки довершили образ зірки, а вітер "послужив" для неї кращим стилістом.
Шанувальникам сподобався лук їх улюблениці, з якою ті беруть приклад і навіть намагаються копіювати стиль.
- Богиня
- Красунька
- Який гарний образ!
- Шикарна
- Дуже красивий лук!
- А фігурка ідеальна
- Як завжди на стилі
- Осина талія
Надя і Вова полетіли відпочивати в Анталію. Співачка довго чекала можливості польноцінно порелаксувати на пляжі, а на кінець серпня у неї вже запланована участь в українських фестивалях-концертах, так що відновити сили зірці просто необхідно!
Зіркова парочка залишилася в захваті від величезної власної вілли з басейном. Вони зізналися, що ніколи ще удвох не відпочивали в таких розкішних просторих апартаментах.
Надя Дорофєєва показала стрункі форми в бікіні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя одягла бікіні і тут же вирішила зануритися в басейні, адже температура на вулиці досягала 33 градуси за Цельсієм.
"Якщо вибирати між морем і басейном, то звичайно ж море – переможець. Але тут тінь і так добре. До моря підемо в другій половині дня", - повідомила зірка.
Також вона змогла собі дозволити на відпочинку приємність - обідній сон. "Яка розкіш. Якби в дитинстві мені сказали, що я за власним бажанням піду спати вдень - я б плюнула в обличчя і не повірила", - зазначила Надя.
Надя насолодилася денним сном (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла, як їй працювалося з чоловіком.