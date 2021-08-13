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Дорофєєва в топі-блузці підкорила осиною талією і показала релакс в Туреччині: яка розкіш!

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Туреччина, П'ятниця 13 серпня 2021 17:38
Дорофєєва в топі-блузці підкорила осиною талією і показала релакс в Туреччині: яка розкіш! Надя Дорофєєва (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Ольвія Агаркова

Надя Дорофєєва вміє продуктивно працювати і обожнює зі смаком відпочивати.Так, співачка нещодавно повідомила, що готується до відпустки з чоловіком Володимиром Дантесом, і ось прийшов час відправитися до моря і відновити сили.

На особистій сторінці в Instagram вона показала фото і відео в стильному і спокусливому чорно-білому образі і повідомила, що готова відправитися релаксувати.

Надя відображена в білосніжному трендовому топі-блузці з зав'язками в області талії – ця деталь підкреслила точені форми стрункої артистки. Чорні вільні штани і масивні, але акуратні білі кросівки довершили образ зірки, а вітер "послужив" для неї кращим стилістом.

Шанувальникам сподобався лук їх улюблениці, з якою ті беруть приклад і навіть намагаються копіювати стиль.

  • Богиня
  • Красунька
  • Який гарний образ!
  • Шикарна
  • Дуже красивий лук!
  • А фігурка ідеальна
  • Як завжди на стилі
  • Осина талія

Надя і Вова полетіли відпочивати в Анталію. Співачка довго чекала можливості польноцінно порелаксувати на пляжі, а на кінець серпня у неї вже запланована участь в українських фестивалях-концертах, так що відновити сили зірці просто необхідно!

Зіркова парочка залишилася в захваті від величезної власної вілли з басейном. Вони зізналися, що ніколи ще удвох не відпочивали в таких розкішних просторих апартаментах.

Дорофєєва в топі-блузці підкорила осиною талією і показала релакс в Туреччині: яка розкіш!

Дорофєєва в топі-блузці підкорила осиною талією і показала релакс в Туреччині: яка розкіш!

Надя Дорофєєва показала стрункі форми в бікіні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя одягла бікіні і тут же вирішила зануритися в басейні, адже температура на вулиці досягала 33 градуси за Цельсієм.

"Якщо вибирати між морем і басейном, то звичайно ж море – переможець. Але тут тінь і так добре. До моря підемо в другій половині дня", - повідомила зірка.

Також вона змогла собі дозволити на відпочинку приємність - обідній сон. "Яка розкіш. Якби в дитинстві мені сказали, що я за власним бажанням піду спати вдень - я б плюнула в обличчя і не повірила", - зазначила Надя.

Дорофєєва в топі-блузці підкорила осиною талією і показала релакс в Туреччині: яка розкіш!

Надя насолодилася денним сном (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла, як їй працювалося з чоловіком.

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