Дорофєєва топлес зважилася на одкровення в Мексиці і згадала про Потапа: тепер я все зрозуміла
Надя Дорофєєва відпочиває в Мексиці з чоловіком Володимиром Дантесом. Пара в цій країні вперше. Схоже, вони спокусилися на поїзд за океан за натхненням друзів Потапа і Насті Каменських, які також коротають відпустку в цій країні і обожнюють повертатися сюди щороку.
Закохані зіткнулися з невеликими труднощами по приїзду в Тулум, але з ентузіазмом сприйняли нові відкриття, які їх чекали попереду.
Співачка вирішила побалувати шанувальників в Instagram жарким контентом і опублікувала гаряче фото з одних трусиках на тлі райських пейзажів і показати відпочинок серед місцевої флори.
На пікантному знімку артистка позує топлес, прикривши груди рукам. На ній - крихітні стрінги. Вона озирається через плече і дивиться в камеру. Ідеальним фоном для відвертого кадру став океан, пляж і зелена рослинність в променях сонця.
Надя поділилася гарячим кадром (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
"У цій відпустці я ще не ставила будильник, ну і не планую. Прокидаюся сама, зустрічаю світанок і медитую. Ще трохи і стану просвітленою", - зізналася Надя.
На інших кадрах Надя позує в куди більш зручному і закритому аутфіті - адже на відпочинку співачка дозволила собі повністю розслабитися. На ній - білий ліф, зручні вільні шорти на резинці, легка натуральна сорочка ніжно-салатового відтінку, ніжно-рожева бейсболка і масивні грубі сандалі.
Надя показала, як відпочиває в Мексиці (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)
Вона розташувалася на дерев'яному лежаку, а також позує під ажурною незвичайною парасолькою.
"Мексика стрімко закохує мене в себе. Пам'ятаю як Потап на студії захлинаючись розповідав як тут круто. Розповідав так довго, що замість музичної сесії в той день ми просто говорили про Тулум і його кайфуші. Ну що ж, тепер я все зрозуміла", - зізналася Надя.
Артистка заявила, що вони з чоловіком пройшли особливу місцеву церемонію очищення – темоскаль. Співачка поділилася відчуттями після обряду.
Скриншот (instagram.com.nadyadorofeeva)
Також вона опублікувала спільне фото з Настею Каменських і її найкращою подругою, дизайнером і колишньою дружиною позитиву з дуету "Время и Стекло", Ганною Андрійчук. Три грації позують в бікіні в печері, а зверху на них ллється сонячне світло, надаючи кадру особливу ефектність і магію.
Надя показала Настю Каменських та її подругу (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала стрункі форми в білизні.