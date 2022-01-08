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Дорофєєва топлес зважилася на одкровення в Мексиці і згадала про Потапа: тепер я все зрозуміла

Новость на русском →
Мексика, Субота 08 січня 2022 11:09
Дорофєєва топлес зважилася на одкровення в Мексиці і згадала про Потапа: тепер я все зрозуміла Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва відпочиває в Мексиці з чоловіком Володимиром Дантесом. Пара в цій країні вперше. Схоже, вони спокусилися на поїзд за океан за натхненням друзів Потапа і Насті Каменських, які також коротають відпустку в цій країні і обожнюють повертатися сюди щороку.

Закохані зіткнулися з невеликими труднощами по приїзду в Тулум, але з ентузіазмом сприйняли нові відкриття, які їх чекали попереду.

Співачка вирішила побалувати шанувальників в Instagram жарким контентом і опублікувала гаряче фото з одних трусиках на тлі райських пейзажів і показати відпочинок серед місцевої флори.

На пікантному знімку артистка позує топлес, прикривши груди рукам. На ній - крихітні стрінги. Вона озирається через плече і дивиться в камеру. Ідеальним фоном для відвертого кадру став океан, пляж і зелена рослинність в променях сонця.

Дорофєєва топлес зважилася на одкровення в Мексиці і згадала про Потапа: тепер я все зрозуміла

Надя поділилася гарячим кадром (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"У цій відпустці я ще не ставила будильник, ну і не планую. Прокидаюся сама, зустрічаю світанок і медитую. Ще трохи і стану просвітленою", - зізналася Надя.

На інших кадрах Надя позує в куди більш зручному і закритому аутфіті - адже на відпочинку співачка дозволила собі повністю розслабитися. На ній - білий ліф, зручні вільні шорти на резинці, легка натуральна сорочка ніжно-салатового відтінку, ніжно-рожева бейсболка і масивні грубі сандалі.

Дорофєєва топлес зважилася на одкровення в Мексиці і згадала про Потапа: тепер я все зрозуміла

Дорофєєва топлес зважилася на одкровення в Мексиці і згадала про Потапа: тепер я все зрозуміла

Надя показала, як відпочиває в Мексиці (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Вона розташувалася на дерев'яному лежаку, а також позує під ажурною незвичайною парасолькою.

"Мексика стрімко закохує мене в себе. Пам'ятаю як Потап на студії захлинаючись розповідав як тут круто. Розповідав так довго, що замість музичної сесії в той день ми просто говорили про Тулум і його кайфуші. Ну що ж, тепер я все зрозуміла", - зізналася Надя.

Артистка заявила, що вони з чоловіком пройшли особливу місцеву церемонію очищення – темоскаль. Співачка поділилася відчуттями після обряду.

Дорофєєва топлес зважилася на одкровення в Мексиці і згадала про Потапа: тепер я все зрозуміла

Скриншот (instagram.com.nadyadorofeeva)

Також вона опублікувала спільне фото з Настею Каменських і її найкращою подругою, дизайнером і колишньою дружиною позитиву з дуету "Время и Стекло", Ганною Андрійчук. Три грації позують в бікіні в печері, а зверху на них ллється сонячне світло, надаючи кадру особливу ефектність і магію.

Дорофєєва топлес зважилася на одкровення в Мексиці і згадала про Потапа: тепер я все зрозуміла

Надя показала Настю Каменських та її подругу (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала стрункі форми в білизні.

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Настя Каменських Потап Надя Дорофеєва Владимир Дантес
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