Дорофєєва видала секрет іменинника Дантеса: "не кинув мене через це досі"

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва - одна з найстильніших, міцних і зразкових пар українського шоу-бізнесу. Їх фото завжди сповнені ніжності , і навіть поза межами камер закохані звикли піклуватися один про одного і дарувати море кохання. Цього разу привід був більш, ніж вагомий - день народження артиста.

28 червня Володимиру випилялося 33 роки. З цього приводу він написав пост в Instagram .

"Мені 33! У мене все попереду", - зазначив після півночі на свій сторінці в фотоблозі оптимістично налаштований іменинник і показав оригінальне фото в сорочці незвичайного кольору з квіткою

Володимир показав атмосферне фото в день народження (instagram.com/vladimirdantes)

Коханого чоловіка поздоровила і Надя Дорофєєва. Вона розсекретила, як називає його дома.

"Киця - саме так я називаю тебе всі ці 10 років, і ти досі не кинув мене через це. З Днем Народження тебе, мій дорогий і коханий Вова. Я знаю, що зараз у тебе все тільки починається. Вірю в тебе. Завжди", - зворушливо звернулася до іменинника співачка.

Надя видала домашнє прізвисько чоловіка (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Спасибі, киця. Ти ще собі дозволяєш "Володічка", - парирував співак дружині.

Також на честь дня народження коханого Надя вирішила показати його найкумедніші фото зі смішними іронічними підписами до них. Такого артиста ви ще не бачили!

"У твій день народження тільки твої найкращі фотки. Виглядаєш на 34", - написала Надя.

Надя показала незвичайні фото чоловіка з сімейного архіву (instagram.com/nadyadorofeeva)

До слова, Володимир здивував зізнанням. Виявляється, в один день з ним народився і його старший брат! "Мама наша спрацювала з точністю в 15 років!"- написав співак і показав сімейний портрет з рідною людиною.

Володимир назвав незвичайний факт про свою сім'ю (instagram.com/vladimirdantes)

Також співак уточнив, що найкращим подарунком для нього буде прослуховування нового альбому виконавця. "В топи мене, в топи!"- з посмішкою звернувся він до шанувальників.

До слова, в день народження співака, Вова і Надя виступлять на одній сцені – вони відправилися в Дніпро на вечірці в місцевому курортному комплексі відпочинку.