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Дорогі святенники! Новоспечена дружина Остапчука емоційно звернулася до хейтерів

Новость на русском → Середа 21 жовтня 2020 13:56
Дорогі святенники! Новоспечена дружина Остапчука емоційно звернулася до хейтерів Володимир Остапчук з дружиною Христиною (фото: Instagram)
Автор: Людмила Жукова

Христина Горняк попросила хейтерів не давати їй поради

Володимир Остапчук та Христина Горняк одружилися і поїхали у весільну подорож до Туреччини. На шикарному курорті Бодрум парочка усамітнилася, але нова дружина ведучого продовжує вести активне життя в соцмережах. На цей раз Христина вирішила звернутися до своїх хейтерів, які засуджують її за розбитий попередній шлюб Володимира, від якого у нього залишилися діти.

Нова дружина шоумена вважає, що люди, які пишуть на її сторінці негативні коментарі, зганяють свої страхи й образи на ній. Про це Горняк написала пост на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі святоші безгрішні, ті, хто все знає, а також "щасливі дружини і матусі 2-ух янголят" і т. д. Я хочу вас попросити, коли будете стояти біля воріт раю, не забудьте спустошити свої відра від жовчі, туди з ними не можна, а ви так звикли поливати нею всіх!!!" - звернулася до хейтерів Христина.

Дівчина порадила підписникам утриматися від порад у бік їх пари і тримати їх при собі.

"Від мене: не роздавайте рад чи рекомендацій, як мені жити, або який бумеранг мене наздожене, бо за своє життя я несу відповідальність сама, а ви прослідкуйте за своєю краще! Поки ви шукайте в мені мінуси і гріхи, я впевнено рухаюся вперед по своєму шляху, так що....", - резюмувала нова дружина Остапчука.

Дорогі святенники! Новоспечена дружина Остапчука емоційно звернулася до хейтерівХристина Горняк звернулася до підписників (фото: instagram.com/kristygor)

Як ми раніше писали, Володимир Остапчук відповів на питання про вагітність своєї другої дружини Христини.

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