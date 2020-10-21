Дорогі святенники! Новоспечена дружина Остапчука емоційно звернулася до хейтерів

Христина Горняк попросила хейтерів не давати їй поради

Володимир Остапчук та Христина Горняк одружилися і поїхали у весільну подорож до Туреччини. На шикарному курорті Бодрум парочка усамітнилася, але нова дружина ведучого продовжує вести активне життя в соцмережах. На цей раз Христина вирішила звернутися до своїх хейтерів, які засуджують її за розбитий попередній шлюб Володимира, від якого у нього залишилися діти.

Нова дружина шоумена вважає, що люди, які пишуть на її сторінці негативні коментарі, зганяють свої страхи й образи на ній. Про це Горняк написала пост на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі святоші безгрішні, ті, хто все знає, а також "щасливі дружини і матусі 2-ух янголят" і т. д. Я хочу вас попросити, коли будете стояти біля воріт раю, не забудьте спустошити свої відра від жовчі, туди з ними не можна, а ви так звикли поливати нею всіх!!!" - звернулася до хейтерів Христина.

Дівчина порадила підписникам утриматися від порад у бік їх пари і тримати їх при собі.

"Від мене: не роздавайте рад чи рекомендацій, як мені жити, або який бумеранг мене наздожене, бо за своє життя я несу відповідальність сама, а ви прослідкуйте за своєю краще! Поки ви шукайте в мені мінуси і гріхи, я впевнено рухаюся вперед по своєму шляху, так що....", - резюмувала нова дружина Остапчука.

Христина Горняк звернулася до підписників (фото: instagram.com/kristygor)

Як ми раніше писали, Володимир Остапчук відповів на питання про вагітність своєї другої дружини Христини.