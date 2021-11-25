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Дорого, смачно, мало: Леся Нікітюк в строкатому образі сходила в ресторан Gucci в Італії

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Флоренція, Італія, Четвер 25 листопада 2021 11:32
Дорого, смачно, мало: Леся Нікітюк в строкатому образі сходила в ресторан Gucci в Італії Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися італійськими канікулами - вона проводить час у Флоренції та околицях. Зірка навіть встигла втілити свою мрію і побувала на "полюванні" на трюфелі.

Також артистка не упустила випадок пообідати в одному з модних мішленівських ресторанів міста і відправилася в Gucci Osteria da Massimo Bottura.

Своїми враженнями і фото Леді Ле поділилася в Instagram.

Для походу в фешенебельний заклад теледіва вибрала ефектний і дещо строкатий лук від бюджетного бренду Zara. Так, Леся приміряла смугасту бежево-коричневу сорочку, а також штани-кльош з високою посадкою зеленого кольору в чорні "розводи".

Свій образ вона доповнила чорними черевиками і сірою сумочкою. Волосся ведуча зібрала в хвіст і зробила макіяж в коричневих тонах.

Нікітюк зробила кілька знімків біля входу в ресторан і за столиком. За словами української зірки, було смачно, але порції дуже маленькі.

Дорого, смачно, мало: Леся Нікітюк в строкатому образі сходила в ресторан Gucci в ІталіїДорого, смачно, мало: Леся Нікітюк в строкатому образі сходила в ресторан Gucci в ІталіїДорого, смачно, мало: Леся Нікітюк в строкатому образі сходила в ресторан Gucci в Італії

Леся Нікітюк побувала в мішленівському ресторані у Флоренції (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ресторан Gucci коротко. Дуже дорого, дуже смачно, дуже мало ... Але це особлива атмосфера з зіркою Michelin, дев'ятьма столиками і чудовим інтер'єром. Зайду ще в піцерію", - розповіла про свої враження Нікітюк.

У сторіс Леся крупним планом показала на відео своє замовлення, в тому числі цибульний суп за €50 (близько 1,5 тис.грн). Суп об'ємом близько 100 мл принесли в невеликій піалці і на блюдечці з цибулевим лушпинням.

"Це можна забрати на Великдень і пофарбувати яйця", – тут же пожартувала леді Ле.

Дорого, смачно, мало: Леся Нікітюк в строкатому образі сходила в ресторан Gucci в Італії

Також гуморна ведуча не втрималася і потішила мережу смішним фотоколажем, на якому показала оригінальний мем з котом і келихом вина і свою пародію на нього.

Дорого, смачно, мало: Леся Нікітюк в строкатому образі сходила в ресторан Gucci в ІталіїЛеся Нікітюк насмішила мережу пародією на відомий мем (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк розповіла про свій раціон і розвінчала міф про те, що харчуватися правильно дуже дорого.

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Леся Нікітюк
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