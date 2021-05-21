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Дійшов би пішки: Коляденко наїхав на чоловіка Білик і зізнався, чи готовий повернути її

Новость на русском →
П'ятниця 21 травня 2021 09:47
Дійшов би пішки: Коляденко наїхав на чоловіка Білик і зізнався, чи готовий повернути її Ірина Білик та Дмитро Коляденко (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Новина про те, що Ірина Білик розлучається з третім чоловіком Асланом Ахмадовим сколихнула її шанувальників. Співачка зі сльозами на очах розповіла, що відстань і життя в різних країнах згубно вплинули її шлюб. Екс-чоловік Ірини, Дмитро Коляденко став на захист зірки і заявив, що в розпаді сім'ї звинувачує російського продюсера і фотографа.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" він зізнався, чи готовий знову битися за серце артистки.

Дмитро вважає, що Аслан вчинив неправильно, цілий рік не знайшовши часу провідати в Україні зіркову дружину і сина Табріза. Будь він на місці російського продюсера, відстань та інші обставини не стали б перешкодою на шляху до коханих і рідних.

"Я б пішки дійшов. Ну що там йти, тисячу кілометрів? Ти ж батько! У тебе син росте", - обурився Коляденко.

Втім, кидатися в бій за серце екс-коханої Дмитро не має наміру. Він вважає, що краще дружити, ніж бути парою, адже відносини у колишніх закоханих були дуже темпераментними і емоційними – родині кипіли справжні пристрасті.

Дмитро не має наміру відновлювати роман з Іриною

"Мені здається, що не можна повертати колишніх. Де гарантія, що я знову не буду викидати дивани, знову не буду різати картини, знову не буду ревнувати? Мені здається, краще почати нове життя і мені, і Ірі. Дружити можна в будь-якій ситуації. Ось дружити я хочу з нею", – заявив хореограф.

Нагадаємо, що раніше Ірина Білик зробила зізнання про пластику.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Ірина Білик Дмитрий Коляденко
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