Бути гідною кращого: Шоптенко розкрила секрети жіночності після народження малюка

Олена Шоптенко - щаслива мама маленького Олексія , якому зовсім скоро виповнитися три роки. Хореограф неодноразово говорила, що материнство її дуже змінило і змусило подивитися на багато речей під іншим кутом. Своїм досвідом вона охоче ділиться з підписниками в соцмережі, хоч знаменитість і не можна назвати активним користувачем Instagram.

Так, на своїй сторінка вона розкрила секрети, як не втратити себе після появи на світ дитини.

Олена з'явилася перед читачами свого блогу в шовковій сорочці гірчичного кольору. Вона щасливо посміхається, прикривши очі.

"Свою жіночність я усвідомила повною мірою після народження дитини. Ось що дійсно робить тебе сильною і слабкою одночасно", - зізналася Олена.

Але знаменитість попередила, що після появи бажання постійно віддавати себе новій людині, дуже важливо не забувати про себе і не втратити себе.

Олена Шоптенко закликала жінок любити себе і піклуватися після появи на світ малюка (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Намагатися дозволяти собі щось не обов'язкове і приємне, знаходити для себе час, виконувати свої маленькі необов'язкові бажання. Бути собою зі своїми слабкостями і сильностями, вибирати найкраще з можливого, прислухатися до себе і бути з собою чесною — це і є бути гідною кращого! Бути гідною - це не заслужити, це вибирати з турботою про себе", - поділилася своєю думкою хореограф.