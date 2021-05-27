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Бути гідною кращого: Шоптенко розкрила секрети жіночності після народження малюка

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Четвер 27 травня 2021 12:32
Бути гідною кращого: Шоптенко розкрила секрети жіночності після народження малюка Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Lite

Олена Шоптенко - щаслива мама маленького Олексія, якому зовсім скоро виповнитися три роки. Хореограф неодноразово говорила, що материнство її дуже змінило і змусило подивитися на багато речей під іншим кутом. Своїм досвідом вона охоче ділиться з підписниками в соцмережі, хоч знаменитість і не можна назвати активним користувачем Instagram.

Так, на своїй сторінка вона розкрила секрети, як не втратити себе після появи на світ дитини.

Олена з'явилася перед читачами свого блогу в шовковій сорочці гірчичного кольору. Вона щасливо посміхається, прикривши очі.

"Свою жіночність я усвідомила повною мірою після народження дитини. Ось що дійсно робить тебе сильною і слабкою одночасно", - зізналася Олена.

Але знаменитість попередила, що після появи бажання постійно віддавати себе новій людині, дуже важливо не забувати про себе і не втратити себе.

Бути гідною кращого: Шоптенко розкрила секрети жіночності після народження малюка

Олена Шоптенко закликала жінок любити себе і піклуватися після появи на світ малюка (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

"Намагатися дозволяти собі щось не обов'язкове і приємне, знаходити для себе час, виконувати свої маленькі необов'язкові бажання. Бути собою зі своїми слабкостями і сильностями, вибирати найкраще з можливого, прислухатися до себе і бути з собою чесною — це і є бути гідною кращого! Бути гідною - це не заслужити, це вибирати з турботою про себе", - поділилася своєю думкою хореограф.

Нагадаємо, що раніше Олена Шоптенко розповіла особисту історію про домагання в громадському місці. Вона згадала про випадок, який налякав її в дитинстві і попросила не плутати харрасмент з фліртом.

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