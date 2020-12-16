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Дочекалися! Тіна Кароль повністю оголилася для обкладинки

Новость на русском → Середа 16 грудня 2020 14:45
Дочекалися! Тіна Кароль повністю оголилася для обкладинки Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тіна Кароль останнім часом радує прихильників приємними новинами. Так, стало відомо, що українська поп-діва знову зайняла місце зіркового тренера на "Голосі країни", а тепер ще виявилося, що вона готує для шанувальників випуск музичного спектаклю, присвяченого 15-річчю творчої кар'єри артистки. Зображенням для постера послужило оголене фото самої Тіни! Побачити його можна в фотоблозі зірки.

Тіна позує, сидячи на підлозі і схрестивши перед собою ноги. Оголені груди зірка прикрила руками.

Чуттєвий і ніжний образ довершено красивою об'ємною укладкою з великими локонами, макіяж зроблений в максимально природних тонах з акцентом на очах.

Дочекалися! Тіна Кароль повністю оголилася для обкладинки

Тіна Кароль здивувала шанувальників "голим" фото (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальників по-справжньому здивував сміливий постер із зображенням їх улюблениці.

  • Тіна, ти шикарна
  • Ого яка обкладинка
  • Найкраща
  • Як завжди чарівна
  • Ефектна
  • Дочекалися!
  • Красива
  • Ми в трансі

Спектакль Тіни носить назву "Ювілейний альбом" і складається із знакових хітів за всю історію кар'єри співачки. Запис відбувся під час її ювілейного туру. Live-виконання і мюзикловий жанр, в якому створений альбом, створюють атмосферу живого концерту, в якому співачка розповідає глядачам вражаючу історію свого успіху. Реліз альбому-вистави запланований на 18 грудня на відомій стримінговій платформі spotify.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль у шкіряному вбранні розкрила свою особливу дієту.

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