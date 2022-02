Dr. Dre, Snoop Dogg і Eminem: шанувальники в захваті від виступу реп-зірок на Супербоулі-2022

Halftime Show вже саме по собі приваблює мільйони глядачів по всьому світу. Традиційно його дивляться на кілька мільйонів чоловік більше, ніж середні показники глядачів під час гри.

НФЛ і Pepsi випустили пафосне промо, так що можна було очікувати видатного виступу від артистів.

Секретним гостем шоу в перерві став 50 Cent - він почав виступ вниз головою. Йому довелося провисіти вниз головою якийсь час, поки свої куплети не виконають Снуп Догг і Доктор Дре.

Емінем завершив свій виступ, ставши на коліно в знак підтримки руху Black Lives Matter ("життя чорних важливі") - жест, що означає боротьбу проти расизму і поліцейського насильства. Раніше повідомлялося, що Емінем повідомив НФЛ, що встане на одне коліно під час виступу, проте представники Ліги йому відмовили.

Eminem took the knee despite NFL told him not to. Legend behaviour. #PepsiHalftime #HalfTimeShow #Eminem pic.twitter.com/SOJUqZS89o