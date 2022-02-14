Dr. Dre, Snoop Dogg і Eminem: шанувальники в захваті від виступу реп-зірок на Супербоулі-2022
У ніч з 13 на 14 лютого в Лос-Анджелесі пройшла найважливіша культурно-Спортивна подія початку року Супербоул-2022. У США це головний матч року.
У великій перерві між двома половинами гри відбулося традиційне музичне шоу. Цього разу виступав не один виконавець, а відразу кілька культових представників американського хіп-хопу. Спільний міні-концерт дали Емінем, Снуп Догг, Кендрік Ламар, Доктор Дре і Мері Блайдж.
Halftime Show вже саме по собі приваблює мільйони глядачів по всьому світу. Традиційно його дивляться на кілька мільйонів чоловік більше, ніж середні показники глядачів під час гри.
НФЛ і Pepsi випустили пафосне промо, так що можна було очікувати видатного виступу від артистів.
Секретним гостем шоу в перерві став 50 Cent - він почав виступ вниз головою. Йому довелося провисіти вниз головою якийсь час, поки свої куплети не виконають Снуп Догг і Доктор Дре.
Емінем завершив свій виступ, ставши на коліно в знак підтримки руху Black Lives Matter ("життя чорних важливі") - жест, що означає боротьбу проти расизму і поліцейського насильства. Раніше повідомлялося, що Емінем повідомив НФЛ, що встане на одне коліно під час виступу, проте представники Ліги йому відмовили.
Eminem took the knee despite NFL told him not to. Legend behaviour. #PepsiHalftime #HalfTimeShow #Eminem pic.twitter.com/SOJUqZS89o— akie (@akie_stark) February 14, 2022
Глядачів настільки захлеснула хвиля ностальгії і захоплення від виступу, що вони почали писати захоплені коментарі.
"У якийсь момент це було схоже на моє дитинство, це настільки легендарно, побачити їх усіх на сцені разом, у мене очі на мокрому місці. Я радий, що 50 Cent теж залучили. ДУЖЕ СПОДОБАЛОСЯ!". - написав один з фанатів.
"Я сказав своїм дітям, що це Месники", - пожартував інший.
"Це було ЛЕ-ГЕН-ДАР-НО!!!", - не вгамовувалися фанати.
Раніше ми писали, що "Лос-Анджелес" став чемпіоном НФЛ-2021