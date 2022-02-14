Dr. Dre, Snoop Dogg і Eminem: шанувальники в захваті від виступу реп-зірок на Супербоулі-2022

У ніч з 13 на 14 лютого в Лос-Анджелесі пройшла найважливіша культурно-Спортивна подія початку року Супербоул-2022. У США це головний матч року.

У великій перерві між двома половинами гри відбулося традиційне музичне шоу . Цього разу виступав не один виконавець, а відразу кілька культових представників американського хіп-хопу. Спільний міні-концерт дали Емінем, Снуп Догг, Кендрік Ламар, Доктор Дре і Мері Блайдж.

Halftime Show вже саме по собі приваблює мільйони глядачів по всьому світу. Традиційно його дивляться на кілька мільйонів чоловік більше, ніж середні показники глядачів під час гри.

НФЛ і Pepsi випустили пафосне промо, так що можна було очікувати видатного виступу від артистів.

Секретним гостем шоу в перерві став 50 Cent - він почав виступ вниз головою. Йому довелося провисіти вниз головою якийсь час, поки свої куплети не виконають Снуп Догг і Доктор Дре.

Емінем завершив свій виступ, ставши на коліно в знак підтримки руху Black Lives Matter ("життя чорних важливі") - жест, що означає боротьбу проти расизму і поліцейського насильства. Раніше повідомлялося, що Емінем повідомив НФЛ, що встане на одне коліно під час виступу, проте представники Ліги йому відмовили.

Глядачів настільки захлеснула хвиля ностальгії і захоплення від виступу, що вони почали писати захоплені коментарі.

"У якийсь момент це було схоже на моє дитинство, це настільки легендарно, побачити їх усіх на сцені разом, у мене очі на мокрому місці. Я радий, що 50 Cent теж залучили. ДУЖЕ СПОДОБАЛОСЯ!". - написав один з фанатів.

"Я сказав своїм дітям, що це Месники", - пожартував інший.

"Це було ЛЕ-ГЕН-ДАР-НО!!!", - не вгамовувалися фанати.