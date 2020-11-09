Дружба Полякової і Кіркорова, таємна пристрасть Ксенії Мішиної та інші скандали тижня

Всі найгучніші новини тижня

Минулого тижня українські зірки шокували мережу скандальними заявами, одкровеннями, сміливими і провокаційними витівками жестами. Якими саме - читайте нижче.

Ольга Фреймут висловилася про стан після коронавіруса

Ольга Фреймут заразилася коронавірусом під час участі в "Танцях з зірками 2020". Незважаючи на це, зірка продовжувала репетирувати і ставити танці на самоізоляції. А не так давно розповіла, як їй далася ця участь і який відбиток наклав на неї перенесений COVID 19. За словами Ольги, хвороба дуже важка не тільки у фізичному аспекті, вона виснажує емоційно. Ведуча зізналася, що тепер намагається берегтися ще більше, так як чула, що другий раз захворювання переноситься важче. "Ця історія не закінчиться ніколи, ми адаптуємося до неї. Я сподіваюся на британських вчених. Я після ковіда ще більше переживаю, в масках ходжу, нікуди не виходжу в людні місця - я побоююся людей", - зазначила вона.

Фреймут відверто розповіла про перенесений коронавирус (фото: instagram.com/freimutolia)

Мішина Ксенія поділилася інформацією про себе

Учасниця проекту "Холостячка" Мішина Ксенія активно веде особистий блог. Тут дівчина розповідає не тільки про майбутні ефіри, але і часто ділитися невідомими фактами про себе. Не так давно за допомогою Instagram вона повідала про свою таємну пристрасть. Виявляється, популярна актриса давно обожнює водіння і нещодавно придбала машину мрії. "Я обожнюю водити машину і вожу вже багато років", - написала зірка у сторіз. Також додала, що планує частіше ділитися фактами про себе.

Мішина Ксенія обожнює водити (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Леся Нікітюк розповіла про особисте життя

Головне питання, яке цікавить прихильників 33-річної ведучої шоу "Le Маршрутка" на Новому каналі: чи є у неї чоловік? І не так давно Леся відповіла на нього. Причому вельми інтригуюче. "Я б не сказала, що самотня, але і не на порозі шлюбу", - із загадковою посмішкою повідомила Никитюк. Також дівчина розповіла про те, якими бачить ідеальні стосунки. "Думаю, відносини - це постійний компроміс обох партнерів. Важливо, щоб чоловік не просто забрав тебе зі зйомок, а проявив турботу - замовив таксі або, наприклад, прислав свого водія, якщо він у нього є. І я, в свою чергу, теж повинна піклуватися про нього. Якщо не вистачає часу, щоб приготувати йому смачну вечерю, то подумати про людину, яка б могла допомогти по господарству, або замовити доставку з улюбленого ресторану. Я теж дуже зайнята людина, тому готова домовлятися", - зазначила вона.

Серце Лесі не вільне (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Оля Полякова вперше висловилася про скандал

Не так давно - 4-го жовтня - Оля Полякова разом з Філіпом Кіркоровим виступила в Дубаї в рамках великого концерту PaRus 2020. Співак назвав цей концерт "возз'єднанням України і Росії". Після чого на співачку посипалися неприємні коментарі від користувачів мережі. І ось артистка нарешті звернулася до фанатів з промовою. Коментуючи скандал, вона зазначила, що не вважає себе ворогом народу, так як не виступала в Росії. А також припустила, що на українців вплинув стрес, вибори і карантин. Тих, хто гостро відреагував на скандал, Ольга назвала "політично стурбованими".

Оля себе винуватою не вважає (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я не збираюся з вами нічого позгоджувати, обговорювати. До речі, і з Філіпом я теж нічого не обговорюю. Він знає моє ставлення до політики уряду Росії щодо України. Тим не менш, він поважає мою думку. Я знаю, що для нього ці питання виглядають по-іншому. Насамперед, чого хоче Філіп і чого взагалі хоче будь-яка нормальна людина - це мир. Між людьми, між країнами. І він пише про це! Так як він відчуває, так як він бачить. Не про то він пише, як і яким повинен бути цей світ, на чиїх умовах. Він просто хоче миру. І я хочу миру. Так, я хочу щоб нам повернули наші землі, вивести військових, повернули кордони", - додала Полякова.

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