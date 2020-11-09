ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дружба Полякової і Кіркорова, таємна пристрасть Ксенії Мішиної та інші скандали тижня

Новость на русском → Понеділок 09 листопада 2020 14:24
Дружба Полякової і Кіркорова, таємна пристрасть Ксенії Мішиної та інші скандали тижня Оля Полякова і Філіп Кіркоров (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Всі найгучніші новини тижня

Минулого тижня українські зірки шокували мережу скандальними заявами, одкровеннями, сміливими і провокаційними витівками жестами. Якими саме - читайте нижче.

Ольга Фреймут висловилася про стан після коронавіруса

Ольга Фреймут заразилася коронавірусом під час участі в "Танцях з зірками 2020". Незважаючи на це, зірка продовжувала репетирувати і ставити танці на самоізоляції. А не так давно розповіла, як їй далася ця участь і який відбиток наклав на неї перенесений COVID 19. За словами Ольги, хвороба дуже важка не тільки у фізичному аспекті, вона виснажує емоційно. Ведуча зізналася, що тепер намагається берегтися ще більше, так як чула, що другий раз захворювання переноситься важче. "Ця історія не закінчиться ніколи, ми адаптуємося до неї. Я сподіваюся на британських вчених. Я після ковіда ще більше переживаю, в масках ходжу, нікуди не виходжу в людні місця - я побоююся людей", - зазначила вона.

Дружба Полякової і Кіркорова, таємна пристрасть Ксенії Мішиної та інші скандали тижняФреймут відверто розповіла про перенесений коронавирус (фото: instagram.com/freimutolia)

Мішина Ксенія поділилася інформацією про себе

Учасниця проекту "Холостячка" Мішина Ксенія активно веде особистий блог. Тут дівчина розповідає не тільки про майбутні ефіри, але і часто ділитися невідомими фактами про себе. Не так давно за допомогою Instagram вона повідала про свою таємну пристрасть. Виявляється, популярна актриса давно обожнює водіння і нещодавно придбала машину мрії. "Я обожнюю водити машину і вожу вже багато років", - написала зірка у сторіз. Також додала, що планує частіше ділитися фактами про себе.

Дружба Полякової і Кіркорова, таємна пристрасть Ксенії Мішиної та інші скандали тижняМішина Ксенія обожнює водити (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Леся Нікітюк розповіла про особисте життя

Головне питання, яке цікавить прихильників 33-річної ведучої шоу "Le Маршрутка" на Новому каналі: чи є у неї чоловік? І не так давно Леся відповіла на нього. Причому вельми інтригуюче. "Я б не сказала, що самотня, але і не на порозі шлюбу", - із загадковою посмішкою повідомила Никитюк. Також дівчина розповіла про те, якими бачить ідеальні стосунки. "Думаю, відносини - це постійний компроміс обох партнерів. Важливо, щоб чоловік не просто забрав тебе зі зйомок, а проявив турботу - замовив таксі або, наприклад, прислав свого водія, якщо він у нього є. І я, в свою чергу, теж повинна піклуватися про нього. Якщо не вистачає часу, щоб приготувати йому смачну вечерю, то подумати про людину, яка б могла допомогти по господарству, або замовити доставку з улюбленого ресторану. Я теж дуже зайнята людина, тому готова домовлятися", - зазначила вона.

Дружба Полякової і Кіркорова, таємна пристрасть Ксенії Мішиної та інші скандали тижняСерце Лесі не вільне (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Оля Полякова вперше висловилася про скандал

Не так давно - 4-го жовтня - Оля Полякова разом з Філіпом Кіркоровим виступила в Дубаї в рамках великого концерту PaRus 2020. Співак назвав цей концерт "возз'єднанням України і Росії". Після чого на співачку посипалися неприємні коментарі від користувачів мережі. І ось артистка нарешті звернулася до фанатів з промовою. Коментуючи скандал, вона зазначила, що не вважає себе ворогом народу, так як не виступала в Росії. А також припустила, що на українців вплинув стрес, вибори і карантин. Тих, хто гостро відреагував на скандал, Ольга назвала "політично стурбованими".

Дружба Полякової і Кіркорова, таємна пристрасть Ксенії Мішиної та інші скандали тижняОля себе винуватою не вважає (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я не збираюся з вами нічого позгоджувати, обговорювати. До речі, і з Філіпом я теж нічого не обговорюю. Він знає моє ставлення до політики уряду Росії щодо України. Тим не менш, він поважає мою думку. Я знаю, що для нього ці питання виглядають по-іншому. Насамперед, чого хоче Філіп і чого взагалі хоче будь-яка нормальна людина - це мир. Між людьми, між країнами. І він пише про це! Так як він відчуває, так як він бачить. Не про то він пише, як і яким повинен бути цей світ, на чиїх умовах. Він просто хоче миру. І я хочу миру. Так, я хочу щоб нам повернули наші землі, вивести військових, повернули кордони", - додала Полякова.

Раніше ми писали, що Настя Каменських показала сімейне фото зі своїм чоловіком і мамою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Філіп Кіркоров Оля Полякова Леся Нікітюк Ольга Фреймут Ксения Мишина Холостячка
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Кабміні оцінили ймовірність повного локдауна в Україні
Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна У Кабміні оцінили ймовірність повного локдауна в Україні