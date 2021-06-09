Дух захоплює! Емілі Ратаковскі підірвала мережу апетитними формами в пікантному вбранні

Емілі Ратаковскі продовжує ділитися знімками з вечірки з приводу свого 30-річчя. Новий образ красуні склали шовкове плаття від Донателли Версаче і трендові літні аксесуари.

Модель і успішна бізнесвумен позує на тлі басейну в блакитній сукні Versace, прикрашеній виразним ліфом з камінням і морськими зірками. Вдало поєдалися із вбранням босоніжки на високих шпильках.

Емілі зробила легкий макіяж в натуральних тонах, а волосся розпустила по плечах. Виглядає молода мама просто неймовірно: точена фігура Емілі, здається, стала після вагітності та пологів стала тільки кращою.

Емілі Ратаковскі в новому образі (фото: instagram.com/emrata)

"Дуже щаслива іменинниця", - написала Ратаковскі. "Від тебе просто захоплюєте дух!!!! Люблю тебе, Емілі", "Ти, це плаття, ця атмосфера! Досконалість. З днем народження!", "Малятко, ти вогонь", "З днем народження, Аріель", "Яке плаття!", - не можуть намилуватися фанати.