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Дух захоплює! Емілі Ратаковскі підірвала мережу апетитними формами в пікантному вбранні

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Середа 09 червня 2021 21:27
Дух захоплює! Емілі Ратаковскі підірвала мережу апетитними формами в пікантному вбранні Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі продовжує ділитися знімками з вечірки з приводу свого 30-річчя. Новий образ красуні склали шовкове плаття від Донателли Версаче і трендові літні аксесуари.

Емілі присвятила цьому луку цілу галерею у своєму блозі.

Модель і успішна бізнесвумен позує на тлі басейну в блакитній сукні Versace, прикрашеній виразним ліфом з камінням і морськими зірками. Вдало поєдалися із вбранням босоніжки на високих шпильках.

Емілі зробила легкий макіяж в натуральних тонах, а волосся розпустила по плечах. Виглядає молода мама просто неймовірно: точена фігура Емілі, здається, стала після вагітності та пологів стала тільки кращою.

Дух захоплює! Емілі Ратаковскі підірвала мережу апетитними формами в пікантному вбранніДух захоплює! Емілі Ратаковскі підірвала мережу апетитними формами в пікантному вбранніДух захоплює! Емілі Ратаковскі підірвала мережу апетитними формами в пікантному вбранніДух захоплює! Емілі Ратаковскі підірвала мережу апетитними формами в пікантному вбранні

Емілі Ратаковскі в новому образі (фото: instagram.com/emrata)

"Дуже щаслива іменинниця", - написала Ратаковскі. "Від тебе просто захоплюєте дух!!!! Люблю тебе, Емілі", "Ти, це плаття, ця атмосфера! Досконалість. З днем народження!", "Малятко, ти вогонь", "З днем народження, Аріель", "Яке плаття!", - не можуть намилуватися фанати.

Раніше Емілі показала фото в бікіні, а як доказ, що вони були зроблені після пологів, взяла позувати і крихту сина. До слова, багато користувачів мережі обурилися, як недбало вона тримає дитину. Інші ж просто милувалися підтягнутим тілом спокусливої матусі.

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