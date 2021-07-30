Не думайте, що все гладко: дружина Павліка розкрила правду про сімейну поїздку в Закарпаття

Катерина Репяхова нещодавно повернулася додому до Києва після першої подорожі з маленьким синочком Мішею. Ще на ранніх термінах вагітності Катерина вирішила для себе , що влітку відправитися з малюком в подорож і буде активною молодою мамою. На її думку, таке рішення - найкращий спосіб уникнути післяпологової депресії. Сказано - зроблено. І ось, в липні вона слідом за чоловіком і в компанії 1,5 місячного синочка і мами вирушила в Закарпаття, де у артиста були заплановані виступи.

Катерина назвала першу поїздку з сином після пологів "найдивовижнішою подорожжю в житті". За короткий час вона проїхала маршрут: Київ - Львів - С.Поляна - с. Шаян - Мукачево - Буковель - Рівне – Київ. Всі 2000 км шляху дружина артиста була за кермом.



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Спека 35 градусів

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Аномальна спека в Шаян", - коротко і наочно розповіла про поїздку молода мама.

Катерина поділилася кадрами з першої подорожі з сином (instagram.com/repyahovakate)

Катерина зазначила, що подорож була складна і одночасно приємна.

"Деякі труднощі залишаються за кадром, не думайте, що все так гладко і просто. У всіх є складності. Але найголовніше, що Мишку подобається. Він обожнює спати на вулиці, особливо, коли не жарко. І все це мене надихає набагато більше, ніж перебування в Києві. Можливо, навіть у подорожі я фізично втомлювалася більше, але морально і психологічно мені було однозначно легше", - поділилася своїми спостереженнями Репяхова.

В цей час Віктор Павлік опублікував повне ніжності фото з сином. Малюк мирно спить на грудях у тата, який теж прикрив очі і задрімав разом з дитиною.

Віктор Павлік з сином зворушив мережу (instagram.com/viktorpavlik)