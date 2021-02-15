Дуріти і плакати разом: Джамала захопила стильним луком на прогулянці з чоловіком і зізналася, що для неї є любов

Українська співачка Джамала зізналася, що любов для неї - це не тільки веселий час разом з чоловіком, а й той, коли можна бути серйозним і навіть разом поплакати.

Співачка проілюструвала свої слова стильними знімками з прогулянки: Джамала з чоловіком гуляють по Подолу. На ній - стильний плащ оверсайз і капелюх, на чоловікові Сеіт-Бекирі - джинси, сорочка і стильний піджак. Пара - немов зійшла з обкладинки глянцю.

"Любов. Що таке любов? У кожного вона своя. Ось, наприклад, мій дворічний син каже, що любов - це такий хом'ячок. Любов - це вміння чути, прислухатися, надихатися, йти в ногу, вміти жартувати, бути серйозними, переживати перешкоди, бути сильними. І разом з тим можливість зізнатися, якщо втомився, і здатися ненадовго. Підтримати, обійняти, підштовхнути і навіть плакати разом", - розповіла Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)