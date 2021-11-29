Від дурнів немає відбою: Астаф'єва висловилася про чоловіків в житті і розкрила секрет розкішної фігури

Даша Астаф'єва абсолютно не соромиться камер і повністю приймає себе, а також вчить робити те ж саме інших жінок. Дівчина не приховує своєї сексуальності , а її шанувальники гідно оцінюють не тільки зовнішність, але і гострий розум зірки

Співачка поспілкувалася з ведучими YouTube-каналу " Ебау т " і поділилася деталями біографіями і зізнаннями про себе.

Даша згадала про свій дебют у жанрі ню-фотосесії. На початку модельної кар'єри вона потрапила на зйомку до сімейної пари фотографів.

Даша Астаф'єва працює над собою і приймає своє тіло (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Моя перша фотосесія була ню. Мені було 17 або 18 років. Я була студентка, мрійлива, невпевнена в собі, дівчинка з маленького міста. Я вчилася в училищі культури, і з фотосесіями у мене не було нічого спільного. Але з першої фотосесії я закохалася в цей процес. Хоча він був досить жорстокий. Коли мені запропонували роздягнутися, я була перелякана і невпевнена в собі", - згадала про першу оголену зйомку зірка.

Даша зізналася, що їй не подобалося в собі, і як вона стикалася із засудженням і неприйняттям оточуючих.

"Я була дуже залежною від думки оточуючих. Дуже багато моїх чоловіків засуджували мене за те, що я роздягаюся", - згадала Даша.

Даша навчилася любити себе і поборола комлекси (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астаф'єва не вважає себе ідеальною, але приймає свою недосконалість.

"Я роблю все, щоб целюліту було трохи менше. Але справжня краса трохи кульгає. Я ніколи не вважала себе ідеальною", - зазначає Даша.

Для підтримки себе у формі знаменитість багато і старанно працює над собою.

"Я фігачу. Не буду прикриватися генетикою. Я прокидаюся в 8, йду на 2-годинну прогулянку з собаками. Я знайшла ідеальну систему - 5 днів фігачу: спортзал, прогулянки (в день проходжу 15-18 км). Для мого тіла це ідеально - це така сушка. У суботу та неділю я відпочиваю", - розповіла про свій графік співачка.

Артистка зізналася, що не страждає від нестачі чоловічої уваги, але якщо їй подобатися молода людина, то вона може проявити ініціативу першою.

"Знайомляться дуже часто. Проте я рішуча жінка, якщо мені подобатися людина, то я сама можу запросити, підійти і познайомитися. Але від дурнів немає відбою", - з посмішкою висловилася Даша.