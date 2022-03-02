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Дурнєв, Птушкін, Астаф'єва: українські популярні блогери записали відеозвернення до росіян

Новость на русском →
Середа 02 березня 2022 18:37
Дурнєв, Птушкін, Астаф'єва: українські популярні блогери записали відеозвернення до росіян Блогер Антон Птушкін (фото: instagram.com/ptuxerman/)
Автор: Сергій Кулик

Популярні українські блогери звернулися до своїх російських колег з проханням поширити всю правду про війну, розпочату Росією.

Відеозвернення инфлюенсеры виклавши у себе в соцмережах.

До відеозвернення приєдналися Антон Птушкін, Олексій Дурнєв, Юрій Каплан, Олена Венум, Володимир Дантес, Мурафа, Діва Оливка, Олександр Педан та інші.

"Зробіть сторіз про те, що насправді відбувається в Україні. Напишіть пост про справжній геноцид, який влаштував Путін всім людям. Висловитеся. Розкажіть про руйнування, які почалися в Україні і наближаються до вас. Ваш президент підриває наші міста, але з вами він вчиняє куди страшніше. Він знищує вас повільно, болісно, плавно вириває ваш язик і руки. Якщо ви його не зупините, вас чекає повільне загнивання і громадянська війна. Згадайте історію. І повірте, до вас не прийде на допомогу весь світ, рознімаючи ваші зіткнення. Вас кинуть вмирати. Не дайте цьому статися. Говоріть. Відкривайте правду. Закликайте людей не терпіти", - закликали блогери.

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