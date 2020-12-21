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Дві людини з однією душею: Юлія Саніна зворушила фанатів щирим зізнанням у коханні чоловікові

Новость на русском → Понеділок 21 грудня 2020 16:16
Дві людини з однією душею: Юлія Саніна зворушила фанатів щирим зізнанням у коханні чоловікові Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлія Саніна ще під час участі в проекті "Танці з зірками" не раз зізнавалася, що сумує за родиною і обіцяла приділити синові і чоловікові як можна більше часу, коли нарешті звільниться. Так що, відтанцювавши, Юлія полетіла зі своїми чоловіками в Єгипет, де вся сім'я відмінно провела час і відновила сили.

А тепер Саніна записала для TikTok короткий ролик, Юлія читає свої рядки з нової роботи, в якій говориться, що раз на сто років на Землі з'являються дві людини з однією душею. Як здогадалися шанувальники, пост співачка присвятила своєму чоловікові Валерію. Юлія запропонувала тут же зізнаватися в коханні своїм "крашам".

"Час визнаватися в любові. Відзначай свою другу половинку в коментарях", - запропонувала співачка.

Юлія Саніна (відео: instagram.com/the_hardkiss/)

Шанувальники, а точніше, шанувальниці тут же стали відзначати в коментарях своїх чоловіків, засипаючи їх словами любові. Зворушливий пост вже набрав 100 000 переглядів.

Нагадаємо, Саніна обожнює висловлювати любов до свого чоловіка. Нещодавно вона захопила шанувальників зворушливими знімками з чоловіком і сином. Фанати назвали наймилішою парою українського шоу-бізнесу.

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