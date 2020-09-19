ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Два промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітей

Новость на русском → Субота 19 вересня 2020 14:35
Два промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітей Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка розчулила зізнанням про своїх хлопчиків

Джамала – щаслива дружина і мама двох малюків – Емір-Рахмана і Селім-Гірая. Буквально з перших тижнів появи на світ другого хлопчика артистка повернулася до роботи. Але, при цьому, вона неймовірно дбає і опікується малюками, поєднуючи материнство і творчість. Так, артистка зважилася на зізнання про своїх дітей, а також влаштувала зворушливий сімейний фотосет вдома, а його результатами поділилася в Instagram.

Вона опублікував фото з чоловіком Бекіром Сулеймановим і дітьми. Щаслива сім'я в розслабленій звичній обстановці насолоджується безтурботним проведенням часу.

"Бути мамою — найважча робота в світі! Ти як вічний двигун — не выключаешься ніколи", – вважає співачка.

Два промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітей

Два промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітей

Джамала влаштувала теплий домашній фотосет з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка ні на хвилину не перестає думати про своїх дітей. Навіть вирішуючи робочі питання, Джамала не припиняє згадувати, що ж треба її хлопчикам і які домашні справи і задачі потрібно зробити.

"Повертаєшся додому після концерту, лягаєш спати і раптом згадуєш, що на завтра немає фаршу на суп з фрикадельками. Під час інтерв'ю раптом ловиш задумливий погляд журналіста, який не може пригадати наступного питання. І ти, користуючись паузою, теж ідеш в свої думки... І згадуєш, що не замовила в інтернет-магазині памперсів на 2 різних розміру. На вулиці під час фотосесії для глянсового журналу раптом помічаєш, що Емірка зовсім не готовий до осені. Де ж купити черевики, светри і куртки. А Селім? Є чоловічки для грудних з начосом?" - ділиться тривогами турботлива артистка.

Два промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітей

Два промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітей

Два промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітейДва промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітей

Два промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітей

Два промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітей

Два промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітей

Джамала поділилася зворушливими фото з синами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники прийшли в захват не тільки від теплого сімейного фотосету, але і від того, якою ж турботливою мамою є співачки, незважаючи на свою тотальну зайнятість і популярність.

  • Ви дуже гарна мама, люблю вас і бажаю вам діточок як на небі зірочок
  • Боже, які ви милі, просто неймовірно, щастя вам, величезного і безмежного! Як швидко вони зросли
  • Дуже гарні і позитивні!
  • Які ви прекрасні! Джа, Ви - сонечко і у вас такі два маленьких промінчика. Несете світло
  • Дуже красиво
  • Вам личить материнство

Нагадаємо, що Джамала розповіла про свій спосіб схуднути після пологів.

До речі, раніше Джамала захопила образом в корсетній сукні і перетворилася на казкову принцесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Джамала
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Черговий марш та затримання: що сьогодні відбувається у Білорусі
РБК-Українаінформаційне агентство Черговий марш та затримання: що сьогодні відбувається у Білорусі