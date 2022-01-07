Два синочка і лапочка дочка: Арсен Мірзоян показав рідкісне фото з усіма своїми дітьми

Арсен Мірзоян зараз одружений на Тоні Матвієнко, з якою виховує 5-річну дочку Ніну. Однак він зберіг хороші відносини з синами від першого шлюбу і навіть їздить з ними відпочивати. Так, зараз артист разом з дружиною і всіма своїми дітьми проводить час у засніженому Яремче.

У своєму Instagram він поділився рідкісним кадром, на якому зображений з усіма своїми дітьми - синами Владом і Артемом і донькою Ніною.

На знімку задоволене сімейство знято на вулиці на тлі сніговика, якого вони зліпили.

Відзначимо, що хлопчики помітно підросли і навіть вже стали вище зоряного тата. Вони живуть разом з мамою в Запоріжжі, але регулярно бачаться з батьком.

Арсен Мірзоян показав синів від першого шлюбу (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

"З Новим Роком та Різдвом! Божого всім благословення!" - звернувся до шанувальників Мірзоян.

Користувачі мережі також привітали Арсена і його сім'ю зі святами і розчулилися сімейному фото.