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Дві бусинки: Юлія Саніна замилувала фанатів фото з незвичайною зачіскою і своєю дівчинкою на руках

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 11:43
Дві бусинки: Юлія Саніна замилувала фанатів фото з незвичайною зачіскою і своєю дівчинкою на руках Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Українська співачка і одна з фіналісток "Танців з зірками" Юлія Саніна нещодавно зізналася, що в її родині поповнення - свою дівчинку вона просто обожнює.

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу Саніна вирішила показати "малятко" ближче: співачка запостила яскраві знімки, на яких вона сидить з нею на руках. Портретні фото з собачкою розчулили шанувальників. Фанати також відзначили незвичайну укладку Саніної, яка виглядає, неначе стиліст надихався принцесою Леєю і Сальвадором Далі відразу.

Дві бусинки: Юлія Саніна замилувала фанатів фото з незвичайною зачіскою і своєю дівчинкою на рукахСтильний светр, широкі брюки, схоже, в холоди Юлія вирішила відігріватися вдома. Вона так і підписала знімки і зазначила майстринь, які зробили їй манікюр, незвичайно яскраву укладку і підібрали вбрання.

Дві бусинки: Юлія Саніна замилувала фанатів фото з незвичайною зачіскою і своєю дівчинкою на рукахДві бусинки: Юлія Саніна замилувала фанатів фото з незвичайною зачіскою і своєю дівчинкою на рукахЮлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Але, звичайно ж, більше всього до душі фанатам стала крихітка на руках у Юлії: вони засипали Саніну компліментами, серед яких переважав один: "Намистинки".

Нагадаємо, що у Юлії поки що немає доньки, вона виховує сина. Співачка просто обожнює свою сім'ю і часто ділиться з фанатами спільними сімейними знімками. Шанувальники давно "охрестили" Саніну з чоловіком найкрасивішою парою українського шоу-бізнесу.

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