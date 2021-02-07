Дві бусинки: Юлія Саніна замилувала фанатів фото з незвичайною зачіскою і своєю дівчинкою на руках
Українська співачка і одна з фіналісток "Танців з зірками" Юлія Саніна нещодавно зізналася, що в її родині поповнення - свою дівчинку вона просто обожнює.
Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Цього разу Саніна вирішила показати "малятко" ближче: співачка запостила яскраві знімки, на яких вона сидить з нею на руках. Портретні фото з собачкою розчулили шанувальників. Фанати також відзначили незвичайну укладку Саніної, яка виглядає, неначе стиліст надихався принцесою Леєю і Сальвадором Далі відразу.
Стильний светр, широкі брюки, схоже, в холоди Юлія вирішила відігріватися вдома. Вона так і підписала знімки і зазначила майстринь, які зробили їй манікюр, незвичайно яскраву укладку і підібрали вбрання.
Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
Але, звичайно ж, більше всього до душі фанатам стала крихітка на руках у Юлії: вони засипали Саніну компліментами, серед яких переважав один: "Намистинки".
Нагадаємо, що у Юлії поки що немає доньки, вона виховує сина. Співачка просто обожнює свою сім'ю і часто ділиться з фанатами спільними сімейними знімками. Шанувальники давно "охрестили" Саніну з чоловіком найкрасивішою парою українського шоу-бізнесу.