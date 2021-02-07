Дві бусинки: Юлія Саніна замилувала фанатів фото з незвичайною зачіскою і своєю дівчинкою на руках

Українська співачка і одна з фіналісток "Танців з зірками" Юлія Саніна нещодавно зізналася, що в її родині поповнення - свою дівчинку вона просто обожнює.

Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Цього разу Саніна вирішила показати "малятко" ближче: співачка запостила яскраві знімки, на яких вона сидить з нею на руках. Портретні фото з собачкою розчулили шанувальників. Фанати також відзначили незвичайну укладку Саніної, яка виглядає, неначе стиліст надихався принцесою Леєю і Сальвадором Далі відразу.

Стильний светр, широкі брюки, схоже, в холоди Юлія вирішила відігріватися вдома. Вона так і підписала знімки і зазначила майстринь, які зробили їй манікюр, незвичайно яскраву укладку і підібрали вбрання.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Але, звичайно ж, більше всього до душі фанатам стала крихітка на руках у Юлії: вони засипали Саніну компліментами, серед яких переважав один: "Намистинки".