Ідеальне свято: Осадча захопила виглядом молодої мами-красуні і показала ошатного синочка

Катя Осадча завжди дотримується і шанує сімейні традиції. Ведуча обожнює проводити час з рідними і намагається максимально приділити їм увагу і зігріти душевним теплом. Тим більше, коли для цього є вагомі підстави. Так, 27 лютого мама веде Ганна Павлівна відзначає день народження. З такого приводу за столом зібралася вся родина.

Ведуча і її чоловік Юрій Горбунов запостили найяскравіші кадри сімейного торжества в Instagram .

Так, Катя сфотографувалася з мамою-іменинницею, яка виглядає моложаво і стильно – Ганна Павлівна вдягнула модний светр молочного кольору з візерунком. Також вона показала, як сидить за столом синочок Іван. Обличчя хлопчика не видно, адже зіркові батьки не показують його шанувальникам.

"Наше найтепліше сімейне свято - День народження Мамі! Мамо, з Днем народження! Квітни, а ми просто завжди будемо поруч", – написала зворушливе привітання для найріднішої людини теледіва.

Катя показав, як відзначає день народження мами в сімейному колі (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Осадчій захопилися квітучим виглядом її мами і приєдналися до привітань.

Мамуля виглядає супер!

Дві красуні

Так ось у кого Катя така красива

У красивої мами красива дочка

Така молода мама

Юрій також поділився селфі з ошатною дружиною, адже він також був присутній на дні народження тещі.

Катя і Юрій зробили спільне селфі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)