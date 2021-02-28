Ідеальне свято: Осадча захопила виглядом молодої мами-красуні і показала ошатного синочка
Катя Осадча завжди дотримується і шанує сімейні традиції. Ведуча обожнює проводити час з рідними і намагається максимально приділити їм увагу і зігріти душевним теплом. Тим більше, коли для цього є вагомі підстави. Так, 27 лютого мама веде Ганна Павлівна відзначає день народження. З такого приводу за столом зібралася вся родина.
Ведуча і її чоловік Юрій Горбунов запостили найяскравіші кадри сімейного торжества в Instagram.
Так, Катя сфотографувалася з мамою-іменинницею, яка виглядає моложаво і стильно – Ганна Павлівна вдягнула модний светр молочного кольору з візерунком. Також вона показала, як сидить за столом синочок Іван. Обличчя хлопчика не видно, адже зіркові батьки не показують його шанувальникам.
"Наше найтепліше сімейне свято - День народження Мамі! Мамо, з Днем народження! Квітни, а ми просто завжди будемо поруч", – написала зворушливе привітання для найріднішої людини теледіва.
Катя показав, як відзначає день народження мами в сімейному колі (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники Осадчій захопилися квітучим виглядом її мами і приєдналися до привітань.
- Мамуля виглядає супер!
- Дві красуні
- Так ось у кого Катя така красива
- У красивої мами красива дочка
- Така молода мама
Юрій також поділився селфі з ошатною дружиною, адже він також був присутній на дні народження тещі.
Катя і Юрій зробили спільне селфі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов зізнався, чому пара досі не показала обличчя сина Івана і зрозповів, що мріє про дочку.