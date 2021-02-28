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Ідеальне свято: Осадча захопила виглядом молодої мами-красуні і показала ошатного синочка

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 09:57
Ідеальне свято: Осадча захопила виглядом молодої мами-красуні і показала ошатного синочка Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадча завжди дотримується і шанує сімейні традиції. Ведуча обожнює проводити час з рідними і намагається максимально приділити їм увагу і зігріти душевним теплом. Тим більше, коли для цього є вагомі підстави. Так, 27 лютого мама веде Ганна Павлівна відзначає день народження. З такого приводу за столом зібралася вся родина.

Ведуча і її чоловік Юрій Горбунов запостили найяскравіші кадри сімейного торжества в Instagram.

Так, Катя сфотографувалася з мамою-іменинницею, яка виглядає моложаво і стильно – Ганна Павлівна вдягнула модний светр молочного кольору з візерунком. Також вона показала, як сидить за столом синочок Іван. Обличчя хлопчика не видно, адже зіркові батьки не показують його шанувальникам.

"Наше найтепліше сімейне свято - День народження Мамі! Мамо, з Днем народження! Квітни, а ми просто завжди будемо поруч", – написала зворушливе привітання для найріднішої людини теледіва.

Ідеальне свято: Осадча захопила виглядом молодої мами-красуні і показала ошатного синочка

Ідеальне свято: Осадча захопила виглядом молодої мами-красуні і показала ошатного синочка

Катя показав, як відзначає день народження мами в сімейному колі (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники Осадчій захопилися квітучим виглядом її мами і приєдналися до привітань.

  • Мамуля виглядає супер!
  • Дві красуні
  • Так ось у кого Катя така красива
  • У красивої мами красива дочка
  • Така молода мама

Юрій також поділився селфі з ошатною дружиною, адже він також був присутній на дні народження тещі.

Ідеальне свято: Осадча захопила виглядом молодої мами-красуні і показала ошатного синочка

Катя і Юрій зробили спільне селфі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов зізнався, чому пара досі не показала обличчя сина Івана і зрозповів, що мріє про дочку.

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